Ankara adayı Turgut Altınok 'öndeyiz' dedi iki anket sonucunu açıkladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Turgut Altınok, Ankara için vaadettiği projeleri açıkladı eindeki son anket verilerini paylaştı. Altınok, "Sokağın nabzı Ankara'da çok iyi. İki anket var, birisinde 3 diğerinde 4 puan öndeyiz." dedi.

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31 Mart yerel seçimlerine kısa bir süre kaldı. Ankara'yı sokak sokak gezen Cumhur İttifakı adayı Turgut Altınok katıldığı canlı yayında projelerini aktardı, önemli değerlendirmelerde bulundu.

Mansur Yavaş'ın Ankara'yı ihmal ettiğinin mesajı veren Altınok, "Ankara'nın sokaklarında gezmeyen bir başkan var. Ankara ışıkları sönen, ruhunu kaybeden bir şehir oldu." dedi. Turgut Altınok'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Atatürk Cumhuriyet Kulemizi 19 Mart'ta Keçiören'imize ve Ankara'mıza kazandıracağız. 1000 metrekare kütüphane var, minik bir alışveriş merkezi, kafe, nikah salonu var.

ABB yönetimi 100. yıla özel 100 proje yapacağız dedi, yapmadı. 1 tanesi gerçekleştiyse bize göstersinler. Görseller vardır, animasyonlar vardır ama maalesef bunlar gerçekleştirilmedi.

"ANKARA'DA ULAŞIM SORUNU VAR"

Geçtiğimiz 5 yılda yaptığı şu an 5 santim metro yoktur, temel yoktur. Ankara'da ciddi bir ulaşım sorunu vardır. 75 tane kavşak yapacağız. Bütün projelerimiz hazırdır. TRT Genel Müdürlüğü önündeki çalışma 2 yıl sürdü. "Yol yapsaydım da trafik mi olsaydı" diyen başkan mı olur?

Havalimanı metrosu yapılacak. Etlik Şehir Hastanesi'ne kadar vatandaşlarımız metromuzu kullanacak. Mamak, Gölbaşı ve Dikmen'e de metro gidecek.

2024 Ankara Büyükşehir Belediyesi bütçesi 99 milyar yani 100 milyar Ankara'nın büyük bir bütçesi var önemli olan bu bütçeyi iyi yönetmek. Ankara'mıza çok büyük hizmet yapacağız. Biz bu parayı düzgün kullanarak bütçeyi 125 milyara çıkaracağız.

MANSUR YAVAŞ'A TEPKİ: ANKARA'NIN SOKAKLARINDA GEZMEYEN BİR BAŞKAN

Ankara'da su çok pahalı. Köylere ilçelere gidiyoruz. Verilen sözlerin yüzde 90'ı yapılmamış, seçimden seçime uğruyorlar. Ankara'nın sokaklarında gezmeyen bir başkan var. Ankara ışıkları sönen, ruhunu kaybeden bir şehir oldu. Belediye başkanı şehrin geleceğini yönetir, 5 yılını planlamaz.

"BU PARA NEREYE GİTTİ?"

Büyükşehrin bütün şirketleri zarar ediyor. Maalesef yönetilememiştir. Bütün şirketleri borç batağındadır. Borcu 3,5 milyardan 20 milyara çıktı. Sattığı gayrimenkul kadar yatırım yapıldı mı? Bu da yok. Bu para nereye gitti? Çalıştırmıyorlar lafı külliyen yalandır. Belediye meclisine getirdiği gündem maddelerinin kabul oranı 99,8'dir.

1994 yılında Keçiören Belediye Başkanı seçildiğimde iller bankasından 10 ay bir kuruş gelmedi. Birisi de çıkıp demedi ki bizi engelliyorlar. Böyle bir şey demedik. Dedik maaşları nasıl ödeyeceğiz? Ayın 15'i olmadan baktım ki hem kasada para var hem de maaşlar var. Ayrıca, seçilirsek 1 yıl içerisinde, 31 Mart 2025'e kadar fuar alanımızı kullanıma açacağız.

"ŞEFFAFLIK SÖZÜNÜ TUTMADI"

ABB yönetimi alımlarının yüzde 72'sini doğrudan teminle almış. Şeffaflık dedi, sözünü tutmadı. Denetlettirmediler. Bir sıkıntılı durum olmadıysa evrak verirsin, denetlettirirsin.

20 yıldır belediye başkanıyım. İhaleleri en düşük fiyat verene veririz. Düşük fiyat vermeyene ihale verdiğimiz 1 tane durum yoktur. Şeffaf olan şirketleri açar, vergisini verir. Hiçbir yeşil alanı binaya dönüştürmedik. Türkiye'de en fazla yeşil alanı olan ilçeyiz. Ne soruşturmam vardır ne bir ithamım vardır. Buna fırsat vermem.

ANKET AÇIKLAMASI

Makamda değil her zaman sokaktayız. Biz her yeri gezip seçmenle görüşüyoruz. Sokağın nabzı Ankara'da çok iyi. İki anket var, birisinde 3 diğerinde 4 puan öndeyiz.

"Beytülmale dokunan sağ kolum olsa keserim, sol kolum olsa keserim" diyerek yola çıktım. Ailem hiçbir gün makam aracına binmemiştir. Altınok proje bankasıdır, ilklerin belediyecisidir.

Önceden yapılan birçok proje 5 yıldır tamamlanmıyor. 5 yıldır çivi çakılmadı, milyarlarca para sokağa gitti. Ankara'da yol açılmış asfaltı yapılacak bir sürü bekleyen yol var. Arkadan dolaşılacak çevre yolları olmalı. Bulvarlar yapıldı, öylece kaldı.

"ANKARA'YI METRO AĞIYLA ÖRECEĞİZ"

Nüfus artıyor. Ulaşım ciddi problem. Ankara'yı metro ağıyla öreceğiz. Ankara'daki ulaşım sorununu çözeceğiz. Ankara'ya bu layık olan bu değil. Çalışmalarımız tamam. Otobüslerimizin tamamı elektrikli olacak.

EGO zarar üstüne zarar ediyor. 5 yılda zararı 17 misli artmış. Para yönetimi, kaynak yönetimi çok önemli. Büyükşehir belediyesi şu anda batmıştır. Kamunun kaynaklarını hiçbir kimse hor kullanmamalı.

Tüm üniversite öğrencilerine sınırsız ve ücretsiz ulaşım imkanı gelecek. Bizim dönemimizde metroların bir kısmı gece de çalışacak. Ankara 24 saat yaşayan bir kent olacak.

"SU FİYATLARINA YÜZDE 50 İNDİRİM"

Sosyal desteklerimiz artarak devam edecek. Ankart'larla emeklilere her ay 5 bin tl vereceğiz. Bu kartlar sadece ilçenin esnafında kullanılabilecek. Böylece esnafa da yarayacak. Su fiyatlarına yüzde 50 indirim olacak. Suyun metreküpü de 50 kuruş olacak. Ankara'nın arıtma tesislerini güçlendirmek lazım. Ciddi oranda arsenik var. Ankara'nın temiz su kaynaklarına ihtiyacı var.

Ankara'yı tarımın başkenti yapacağız. Çiftçilere köylerde ücretsiz su aboneliği gelecek. Yılda 500 litre mazot desteği verilecek. Yolları delik deşik olan köylerimiz var. Üretimi teşvik etmeliyiz.

100 tane Ankara'ya kreş yapacağız. Verilen vaatlere göre 500 kreş yapılması gerekiyordu ama 20 tane bile yapılmadı. Temelini atıp da açılan şu an 1 kreş görünüyor. Hadi 5 olsun. Ama 500 yapılmadı. Girişimci kadınlara 100 bin liraya kadar hibe vereceğiz. Projelerin de takipçisi olacağız. Böylece birçok kadının iş sahibi olmasını sağlayacağız.

"İSTİHDAM ARTACAK"

Ankara kooperatifiyle Ankaralı ne üretiyorsa alacağız. Bu çok net. İstihdamı artıracağız. E-ticaret platformumuz şu anda var. Üretileni burada satacağız. Keçiören'de bunu yapıyoruz. Üretime her şekilde katkı sağlayacağız.

Ankara'ya büyük kütüphaneler kazandıracağız. Çocuklarımız için bilim merkezleri kuracağız. Ankara'da kütüphane sayımızı artıracağız.