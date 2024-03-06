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Vedat Işıkhan'dan mesai saati açıklaması! Gündemimizde dedi detayları duyurdu

Vedat Işıkhan'dan mesai saati açıklaması! Gündemimizde dedi detayları duyurdu

Mesai saatleri kısalacak mı? Çalışma süreleri için en yeni açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan geldi.

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Daha önce mesai saatlerinin kısalmayacağını açıkça belirten Bakan Işıkhan bu kez, “Çalışma süreleri, ücretler, iş sağlığı ve güvenliği, işçilerin refahı, kadın, çocuk ve gençlerin çalıştırılması, kayıt dışılık, işsizlik, istihdam ve iş gücü piyasası uygulamaları gibi konular gündemimizde önemli bir yere sahiptir" dedi. Esnek çalışmanın ise önünü açacak düzenleme yolda…

Şu an da Türkiye’de çalışma süresi 2003 tarihli, hala yürürlükte olan İş Yasası'na göre 45 saat olarak uygulanıyor. Ancak dünyada pek çok ülkede uygulanmaya başlanan haftada 4 gün çalışma modeli Türkiye’nin de gündemine gelmişti. Bu kapsamda haftalık çalışma süresinin 35-40 saate indirilmesi yönünde iddialar vardı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan mesai saatlerinin kısalmayacağını net bir şekilde dile getirmişti. Bakan Işıkhan’dan yeni bir açıklama geldi.

‘Mesai saati kısalacak mı’ derken plan ortaya çıktı!

Bakan Işıkhan "İş Teftiş Rehberlik ve Sosyal Diyalog Yoluyla İşyeri Uyumunun Güçlendirilmesi Projesi"nin açılış törenine katıldı. Burada yaptığı konuşmasında, “Bakanlık olarak bir taraftan ülkemizin büyümesine ve istihdamının artmasına katkı sağlarken diğer yandan da çalışanlarımızın refahını arttıracak ve güvenliğini koruyacak tedbirleri hassasiyetle uygulamaktayız" dedi.

"Bu bağlamda Çalışma süreleri, ücretler, iş sağlığı ve güvenliği, işçilerin refahı, kadın, çocuk ve gençlerin çalıştırılması, kayıt dışılık, işsizlik, istihdam ve iş gücü piyasası uygulamaları gibi konular gündemimizde önemli bir yere sahiptir" ifadelerini kullanan Bakan Işıkhan şunları kaydetti:

"Çalışma şartlarına ve ortamına ilişkin tüm mevzuat hükümlerinin uygulanmasına dair, araştırma, inceleme ve denetlemeyi kapsayan teftiş faaliyetleri bakanlığımızın iş müfettişleri tarafından yerine getirilmektedir."

Gerekli düzenlemelerin bu yıl içinde tamamlanması öngörülüyor

Öte yandan geçtiğimiz günlerde 57 başlıktan oluşan Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Eylem Planı’nda çalışma hayatına ilişkin önemli bir madde yer aldı. Bu kapsamda uzaktan, kısmi ve geçici süreli çalışma ile platform çalışması gibi yeni nesil esnek çalışma modellerine dair mevzuat değişikliği yapılmasının planlandığı öğrenildi. YOİKK Eylem Planı’nda yer alan bilgilere göre gerekli düzenlemelerin bu yıl içinde tamamlanması öngörülüyor.

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