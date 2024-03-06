Ölümlü kazaya karışan oğlunu alıp Mısır'a kaçan yazar Eylem Tok'tan açıklama: Lütfen beni de anlayın

Lüks aracıyla bir çocuk babası Oğuz Murat Acı'nın ölümüne neden olan 16 yaşındaki oğlunu aynı gece Mısır'a kaçıran yazar Eylem Tok gelen tepkiler sonrası sosyal medyadan açıklama yaptı. Teslim olacağını söyleyen Tok, "Annelik iç güdüsü, lütfen beni de anlayın. Ben olay yerinde insanların telefonlarını da toplamadım." iddiasında bulundu.

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İstanbul'un Eyüpsultan ilçesine bağlı Göktürk yakınlarında meydana gelen bir kaza Türkiye'nin gündemine oturdu. 16 yaşında olmasına rağmen, direksiyonunun başına geçtiği annesine ait lüks araçla emniyet şeridinde arızalı ATV motorunu kontrol eden gruba çarpan T.C., bir çocuk babası Oğuz Murat Acı'nın ölümüne neden oldu.

Olayı büyük yankı bulmasının sebebi ise zanlının yazar olan annesi tarafından kazanın hemen ardından uçakla apar topar Mısır'a kaçırılması oldu.

Anne ve oğlunun havaalanındaki kaçış anlarına ait kamera görüntüleri sosyal medyada büyük tepki çekerken, yaşananların ardından anne Eylem Tok sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, Türkiye'ye dönerek adalete teslim olacaklarını açıkladı.

"BENDEN HABERSİZ ÇIKMIŞ"

Tok yaptığı açıklamada olayın bütün sorumluluğunu üzerine alırken neden yurt dışına kaçtıklarına ilişkin de konuştu. Tok, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: "Öncelikle yaşanan tüm bu olaylar nedeniyle ne kadar üzgün olduğumu, ne kadar korktuğumu ve paniklediğimi belirtmek istiyorum. Kazadan bahsetmek benden ve ailemden önce, kazazedeler ve ailelerini daha çok üzecektir ve yıpratacaktır. Ancak oğlumun bizden habersizce o gün arabam ile dışarıya çıkmasının tüm sorumlusu benim, bunu kabul da ediyorum. Ben bir anne olarak bu durumun yaşanmaması adına gereken tüm tedbirleri almalıydım.

"OĞLUM KAÇMADI, YARDIM ETTİ"

Ancak ne yazık ki yazılanların hepsi doğru değil, oğlum olaydan sonra kaçmadı, aksine olay yerine yardıma gelen insanlarla birlikte o da yardım etti ki ambulans ve ekipler de çağrılmıştı, ancak ben sonrasında çok korktum. Yalan söyleyemem, bir anne olarak oğlum darp edilir mi? Başına bir şey gelir mi? diye.

"ÖLDÜĞÜNÜ BİLMİYORDUK"

Ne olduğunu anlayana kadar yurt dışına çıkarmak istedim ve yurt dışına çıktıktan sonra boşanmış olduğum, oğlum Timur'un babası Bülent ile tüm yaralıların, kazazedelerin ilgilenilmesi için konuştuk. Biz yurt dışına çıkarken bir mağdurun öldüğünü dahi bilmiyorduk ki; bunu öğrenince, evet ne yaparsak yapalım bu acı tarif edilemez ve dindirilemez ama hemen aile ile iletişime geçmeye çalıştık."

"ANNELİK GÜDÜSÜ, LÜTFEN BENİ ANLAYIN"

Oğlunun olayın olduğu andan itibaren her gün "Lütfen Türkiye'ye dönelim ve ben cezam ne ise onu çekeyim, ben bir aileyi dağıttım" diye ağladığını dile getiren Tok, "Hiçbir zaman burada kalmak, bu suçlamalardan kaçmak gibi bir düşüncesi olmadı onun. Ama annelik iç güdüsü, lütfen beni de anlayın. Ben olay yerinde insanların telefonlarını da toplamadım, bunlar doğru değil. Çok çok üzgünüm. Oradaki tüm çocuklar bizim de çocuklarımız, kazada ölen kardeşimizin ailesi bizim de ailemiz. Biz dönüp doğru olanı yapacağız ve adalete teslim olacağız. Hem kendim adına hem de oğlum adına tüm kamuoyundan içtenlikle özür diliyorum." dedi.