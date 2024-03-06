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TESK Başkanı Bendevi Palandöken sigortacılardan indirim istedi

TESK Başkanı Bendevi Palandöken sigortacılardan indirim istedi

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye’deki her 5 araçtan birisinin sigortasız olduğunu belirterek, sigorta ecentelerinden esnafa trafik ve kasko sigortasında özel indirim yapılmalarını istedi.

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Palandöken, AVEON Global sigorta tarafından düzenlenen acenteler toplantısına katıldı. Burada 81 ilden 580 sigorta acente ve iş ortağına seslenen Palandöken, “Türkiye’nin birçok şehrinden teşrif edip gelen değerli hanımefendiler ve beyler. Bundan sonraki süreçte hem bize bağlı esnaf sanatkarla sizler artık iş ortağı olacaksınız. Birçoğunuz beni tanırsınız, ben Bendevi Palandöken. TESK Genel Başkanıyım. Bir zamanlar tabii size atıp tutan adamım. 'Bu fiyatlara bu sigortalar yapılır mı?', 'Hiç mi merhamet yok?' diyen adam benim. Ben işimi yapıyorum. Siz nasıl bu işi yapıyorsanız, ben de onların hakkını arayacak adamım. Tabii ki ben de kendi kesimiminen menfaatlerini korumak için. Konuşacak bir adam lazım, o da biziz” diye konuştu.

“Araba alınacak fiyata şimdi sigorta yapılıyor”

Zaman zaman sigorta şirketleri ile çok takıştıklarını söyleyen Palandöken, “Sigorta şirketleriyle çok takışırız. Bu sigorta meselesini sizler de birinci ağızdan duyuyorsunuz, biliyorsunuz. İnsanlar sigorta yapmaktan imtina ediyor ama Allah göstermesin bir kaza olduğu zaman hele bizim ülkemiz gibi deprem sigortası başta olmak üzere, trafik, kasko sigorta ücretleri çok yüksek. Eskiden araba alınacak fiyata şimdi sigorta yapılıyor. Bu da esnafımıza ağır geliyor. Tabii talepler bize geliyor. Ben bildiğiniz üzere 415 mesleğin başkanıyım. Yani şoförün, kamyoncunun, taksicinin, demircinin, bakırcının, bakkalın, manavın, kasabın. Tarif etmeme gerek yok. Onların halini görüyorsunuz. Size çay getiren çay ocağı da dahil olmak üzere. Hepsini ben temsil ediyorum. Sizle olan münasebetlerini de biliyorum. Çünkü aynı şikayetleri size de yapıyorlar. 'Ödeyemiyoruz', 'Yapmayın.' Dolayısıyla bizim buradaki iş birliğimiz esnaf sanatkarın genelde işinin kolaylaşması, sigortanın zamanında yaptırılmasıdır” şeklinde konuştu.

“Trafikteki 5 araçtan 1’i sigortasız”

Türkiye’nin deprem ülkesi olduğunu söyleyen Palandöken, “Taksici esnafımızın kaskoyla ilgili problemleri, trafik sigortasının zorunluluğu var. Biliyorsunuz, Türkiye’de yaklaşık her 5 araçtan 1’nin sigortası yok. Yaptıramıyorlar, hem para hem de ihmalden kaynaklı. O gün de ne yapacağız, nasıl olacak, bu işi nasıl halledeceğiz diye kara kara düşünen insanlar. 81 ilden gelen acente sahipleri buradalar. Bu acenteler bulundukları şehirdeki Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik başkanlarıyla diyalog kurdurtmak suretiyle, en önemlisi kazan kazan modeliyle müşteri portföyünüzü yükseltirsiniz hem de onlara gerekli indirimleri sağlarsınız” şeklinde konuştu.

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