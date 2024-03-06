BIST 8.849
DOLAR 31,73
EURO 34,56
ALTIN 2.170,98
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Bursa'da Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bursa'da Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

İftar sofralarının vazgeçilmezi Ramazan pidesi Bursa’da 20 liradan satılacak.

Abone ol

Ramazan ayına sayılı günler kala, pide fiyatları Bursa Fırıncılar Odası tarafından açıklandı. Türkiye ortalamasına göre belirlenen 330 gram pidenin, 20 liradan satılacağını açıkladı.

Kalabalık aileler için ise 500 gramlık pide fiyatı 30 liradan tezgahlarda yerini alacak.

Ekmek fiyatlarına herhangi bir zam beklenmezken, BESAŞ’ın üreteceği pidenin fiyatı ise belli olmadı. Bursa’da geçen yıl 380 gram pidenin 12,50 liradan satışa sunulurken, 480 gram pide 15,75 liradan satılmıştı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Önümüzdeki 4 güne dikkat! Sıcaklık düşüyor, sağanak yağış ve kar geliyor, Meteoroloji uzmanı açıkladı
Foto Galeri Önümüzdeki 4 güne dikkat! Sıcaklık düşüyor, sağanak yağış ve kar geliyor, Meteoroloji uzmanı açıkladı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu mücadelesi yarın başlıyor
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu mücadelesi yarın başlıyor
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
16 yaşındaki kız PKK/YPG tarafından kaçırıldı! Babası konuştu
16 yaşındaki kız PKK/YPG tarafından kaçırıldı! Babası konuştu
Yengeç kabuğundan üretilen "radyasyon kalkanı" zararlı ışınlardan koruyacak
Yengeç kabuğundan üretilen "radyasyon kalkanı" zararlı ışınlardan koruyacak
Diyarbakır’da ‘Suluboya Ressamları Grubu 50. Yıl Sergisi’
Diyarbakır’da ‘Suluboya Ressamları Grubu 50. Yıl Sergisi’
Uzmanlara göre bağımlılık kronik bir hastalık!
Uzmanlara göre bağımlılık kronik bir hastalık!
Yozgat´ta DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı
Yozgat´ta DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı
Türkiye nüfusunda kadın ve erkek sayıları eşitlendi!
Türkiye nüfusunda kadın ve erkek sayıları eşitlendi!
Diyarbakır’da 15 yıl sonra göz ameliyatları yapıldı
Diyarbakır’da 15 yıl sonra göz ameliyatları yapıldı
TESK Başkanı Bendevi Palandöken sigortacılardan indirim istedi
TESK Başkanı Bendevi Palandöken sigortacılardan indirim istedi
İBB başkanlık yarışında farklı seçim vaatleriyle 27 bağımsız aday da mücadele edecek
İBB başkanlık yarışında farklı seçim vaatleriyle 27 bağımsız aday da mücadele edecek
SOCAR Türkiye’den Bursa ve Kayseri’ye ek doğal gaz yatırımları
SOCAR Türkiye’den Bursa ve Kayseri’ye ek doğal gaz yatırımları