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Önümüzdeki 4 güne dikkat! Sıcaklık düşüyor, sağanak yağış ve kar geliyor, Meteoroloji uzmanı açıkladı

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Önümüzdeki 4 güne dikkat! Sıcaklık düşüyor, sağanak yağış ve kar geliyor, Meteoroloji uzmanı açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hava durumuna ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Buna göre Türkiye yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına giriyor. Sıcaklık da düşecek. Hafta sonu planı yapacaklar dikkat!

Önümüzdeki 4 güne dikkat! Sıcaklık düşüyor, sağanak yağış ve kar geliyor, Meteoroloji uzmanı açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik,Türkiye’nin yeni yağışlı sistemin içerisine girdiğini belirtti. “Önümüzdeki 4 gün boyunca Cumartesi de dahil olmak üzere yurdumuzun tamamında yağış bekliyoruz." ifadelerini kullanan Çelik şunları kaydetti:

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Önümüzdeki 4 güne dikkat! Sıcaklık düşüyor, sağanak yağış ve kar geliyor, Meteoroloji uzmanı açıkladı

Bu yağışlar; yağmur ve sağanak şeklinde ama havanın soğumasıyla doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı da görülecek.

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Önümüzdeki 4 güne dikkat! Sıcaklık düşüyor, sağanak yağış ve kar geliyor, Meteoroloji uzmanı açıkladı

Cuma ve Cumartesi günleri yağışlar aralıklarla devam edecek. Bu gelen sistemle birlikte sıcaklıklar hızla azalıyor. 

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Önümüzdeki 4 güne dikkat! Sıcaklık düşüyor, sağanak yağış ve kar geliyor, Meteoroloji uzmanı açıkladı

5 ve 6 derecelik düşüş olacak. Sıcaklıklar yurt genelinde mevsim normallerinin altına inecek diyebiliriz.

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