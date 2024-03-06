Önümüzdeki 4 güne dikkat! Sıcaklık düşüyor, sağanak yağış ve kar geliyor, Meteoroloji uzmanı açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik,Türkiye’nin yeni yağışlı sistemin içerisine girdiğini belirtti. “Önümüzdeki 4 gün boyunca Cumartesi de dahil olmak üzere yurdumuzun tamamında yağış bekliyoruz." ifadelerini kullanan Çelik şunları kaydetti: