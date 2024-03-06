Önümüzdeki 4 güne dikkat! Sıcaklık düşüyor, sağanak yağış ve kar geliyor, Meteoroloji uzmanı açıkladı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hava durumuna ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Buna göre Türkiye yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına giriyor. Sıcaklık da düşecek. Hafta sonu planı yapacaklar dikkat!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik,Türkiye’nin yeni yağışlı sistemin içerisine girdiğini belirtti. “Önümüzdeki 4 gün boyunca Cumartesi de dahil olmak üzere yurdumuzun tamamında yağış bekliyoruz." ifadelerini kullanan Çelik şunları kaydetti:
Bu yağışlar; yağmur ve sağanak şeklinde ama havanın soğumasıyla doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı da görülecek.
Cuma ve Cumartesi günleri yağışlar aralıklarla devam edecek. Bu gelen sistemle birlikte sıcaklıklar hızla azalıyor.
5 ve 6 derecelik düşüş olacak. Sıcaklıklar yurt genelinde mevsim normallerinin altına inecek diyebiliriz.