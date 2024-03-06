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Diyarbakır’da ‘Suluboya Ressamları Grubu 50. Yıl Sergisi’

Diyarbakır’da ‘Suluboya Ressamları Grubu 50. Yıl Sergisi’

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ortaklaşa düzenlediği cumhuriyetin yüzüncü yılına özel “Suluboya Ressamları Grubu 50. Yıl Resim Sergisi”nin açılışı yapıldı.

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Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, ‘2024 Ali Emiri Kültür ve Sanat Sezonu’ çerçevesinde Diyarbakırlıları farklı etkinliklerle buluşturmaya devam ediyor.

Sümer Park Sergi Salonunda açılışı yapılan “Suluboya Ressamları Grubu 50. Yıl Sergisi”, sanatseverlere 55 usta suluboya ressamının eserlerini görme fırsatı sunuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğiyle hazırlanan sergiyi ziyaret eden sanatseverler, Türkiye’de suluboya resminin 50 yıllık yakın tarihi ile tanışacak.

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