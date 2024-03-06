Fenerbahçe'den 1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili açıklama

Fenerbahçe Kulübü, 1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) yapılan başvurunun üzerinden 3 yıl (1095 gün) geçtiğini belirtti.

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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Başvurumuz süresince iki farklı yönetim görev yapmış olmasına rağmen bu başvuruyu sonuçlandırma iradesinin ortaya konulamadığı görülmektedir." ifadesi kullanıldı.

TFF'nin daha önce yaptığı komisyon duyurusunun hatırlatıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Geride bıraktığımız temmuz ayında, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından, '1959 yılında Türkiye 1. Futbol Ligi olarak başlayan ve Süper Lig olarak devam eden ligin, 1959 öncesi ve sonrasındaki başarı kriterleri ile resmi statüsünü değerlendirmek üzere özel bir komisyon oluşturulmasına karar verilmiştir.' açıklaması yapılmış ancak bugüne dek herhangi bir somut adım atılmamıştır. Bir başvurunun incelenmek üzere TFF Yönetim Kurulu'nda 3 yıl beklemesi gibi bir duruma daha önce rastlanılmadığı gibi bu durumun kulübümüzün hak arama hürriyetine halel getirdiği tartışmasızdır. İlk günden itibaren tarihi gerçekler, resmi dayanak ve kanıtlarla hakkımızı aradığımız 1959 öncesi şampiyonluklarımız için bir an önce gereken adımların atılmasını ve hakkımızın teslim edilmesini beklediğimizi, davamızın arkasında olduğumuzu ve asla vazgeçmeyeceğimizi, Zeki Rızaların, Lefterlerin, Cihatların ve nicelerinin emeklerine gölge düşmesine izin vermeyeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz."