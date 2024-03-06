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Otomobiliyle çukura düşen uzman çavuş hayatını kaybetti

Otomobiliyle çukura düşen uzman çavuş hayatını kaybetti

Isparta-Burdur karayolunda otomobilin menfez çukuruna düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

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Yakaören köyü mevkisinde, Fatih Kılıçarslan (30) yönetimindeki 15 AP 307 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle, yol yapım çalışması için açılan menfez çukuruna düştü.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Kılıçarslan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan araç yolcusu Ünsal Cengiz (43) Isparta Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yaralının hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Hayatını kaybeden Fatih Kılıçarslan'ın Burdur İl Jandarma Komutanlığında Jandarma Uzman Çavuş, yaralanan Ünsal Cengiz'in de aynı yerde Jandarma Astsubay Başçavuş olarak görev yaptığı öğrenildi.

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