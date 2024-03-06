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Hayırsever yaşlıları dolandıran şüpheli tutuklandı

Hayırsever yaşlıları dolandıran şüpheli tutuklandı

Bursa ve Eskişehir'de, kredi kartı ve mobil bankacılık şifrelerini öğrendiği hayırsever yaşlıları dolandırdığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

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Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendisini bankacı yakını, fabrika sahiplerinin torunu, mühendis gibi tanıtan kişi tarafından ellerindeki parayı hayır işlerinde kullanmak isteyen bazı yaşlıların dolandırılmasına ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, E.Y. (29) olduğunu tespit ettikleri şüphelinin, C.T'yi (68) eşinin bankada müdür olduğunu söyleyip yakınlık kurarak şifresini öğrendiği kredi kartıyla kuyumcudan 44 bin 400 lira değerinde ziynet eşyası aldığını belirledi.

E.Y'nin ayrıca Bursa'da yaşayan A.Ç. (64), N.S. (68) ve M.S. (78) ile Eskişehir'de ikamet eden V.A'yı (72) da benzer yöntemlerle yaklaşık 200 bin lira dolandırdığı tespit edildi.

Ekipler, zanlının M.S'yi kandırarak bir dükkana birlikte gidip onun parasıyla 2 cep telefonu almalarına ilişkin güvenlik kamerası kayıtlarına da ulaştı.

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bir araçla Bursa'ya doğru seyreden E.Y'yi İstanbul-İzmir Otoyolu'nun kent girişindeki gişelerinde yakaladı. E.Y'nin aracında dolandırdığı kişilerin bazılarından elde ettiği altın ve paralar ile cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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