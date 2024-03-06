BIST 8.849
DOLAR 31,73
EURO 34,56
ALTIN 2.170,98
HABER /  SPOR

Fenerbahçe'de kadro belli oldu! O isim yer almadı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Fenerbahçe'de kadro belli oldu! O isim yer almadı

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında yarın Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibine konuk olacak Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu.

Abone ol

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Atakaş Hatayspor mücadelesinde ayağına darbe alan Rodrigo Becao kadroda yer almadı.

Fenerbahçe'nin Union Saint-Gilloise müsabakası için belirlenen 23 kişilik kamp kadrosu şöyle:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Akyüz, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Leonardo Bonucci, Alexander Djiku, Jayden Oosterwalde, Ahmet Necat Aydın, Muhammet İmre, Ferdi Kadıoğlu, Rade Krunic, İsmail Yüksek, Fred, Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, Ryan Kent, Cengiz Ünder, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Çağrı Fedai.

ÖNCEKİ HABERLER
Balıkesir'de kıran kırana yarış! AK Parti'nin adayı çok iddialı! Yücel Yılmaz rekor peşinde
Balıkesir'de kıran kırana yarış! AK Parti'nin adayı çok iddialı! Yücel Yılmaz rekor peşinde
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
İsrail ile ticaret yapan şirketler hakkında suç duyurusu!
İsrail ile ticaret yapan şirketler hakkında suç duyurusu!
Hayırsever yaşlıları dolandıran şüpheli tutuklandı
Hayırsever yaşlıları dolandıran şüpheli tutuklandı
Otomobiliyle çukura düşen uzman çavuş hayatını kaybetti
Otomobiliyle çukura düşen uzman çavuş hayatını kaybetti
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü
Hazine ve Maliye Bakanlığı 6 Şubat depremleri sonrası fahiş fiyat artışlarını RADAR'ına aldı
Hazine ve Maliye Bakanlığı 6 Şubat depremleri sonrası fahiş fiyat artışlarını RADAR'ına aldı
Tunceli'de vize dolandırıcılığı: 3 zanlı tutuklandı!
Tunceli'de vize dolandırıcılığı: 3 zanlı tutuklandı!
Fizik öğretmeni, MSÜ sınavında yanlış bulduğu soruyu CİMER'e şikayet etti
Fizik öğretmeni, MSÜ sınavında yanlış bulduğu soruyu CİMER'e şikayet etti
Artık hazır olunsun, her an olabilir! Alman deprem uzmanından yeni uyarı
Artık hazır olunsun, her an olabilir! Alman deprem uzmanından yeni uyarı
Fenerbahçe'den 1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili açıklama
Fenerbahçe'den 1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili açıklama
Yeniden Refah Düzce adayı Davut Güloğlu seçmenle tartıştı mikrofonu masaya fırlattı
Yeniden Refah Düzce adayı Davut Güloğlu seçmenle tartıştı mikrofonu masaya fırlattı