Fenerbahçe'de kadro belli oldu! O isim yer almadı

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında yarın Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibine konuk olacak Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu.Abone ol
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Atakaş Hatayspor mücadelesinde ayağına darbe alan Rodrigo Becao kadroda yer almadı.
Fenerbahçe'nin Union Saint-Gilloise müsabakası için belirlenen 23 kişilik kamp kadrosu şöyle:
Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Akyüz, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Leonardo Bonucci, Alexander Djiku, Jayden Oosterwalde, Ahmet Necat Aydın, Muhammet İmre, Ferdi Kadıoğlu, Rade Krunic, İsmail Yüksek, Fred, Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, Ryan Kent, Cengiz Ünder, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Çağrı Fedai.