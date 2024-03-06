Balıkesir'de kıran kırana yarış! AK Parti'nin adayı çok iddialı! Yücel Yılmaz rekor peşinde
Türkiye 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere kilitlendi. Balıkesir'de müthiş bir yarış var. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz CHP adayı Ahmet Akın ve Turhan Çömez'le kıran kırana yarışıyor.Abone ol
Yücel Yılmaz'ın Balıkesir'de en güçlü rakibi kim? 31 Mart yerel seçimlerde almayı hedeflediği oy oranı kaç? Hepsini ve daha fazlasını Hadi Özışık'ın konuğu oldan projeleriyle sık sık gündem olan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz canlı yayında anlattı.