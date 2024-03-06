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İstanbul Halk Ekmek'te ramazan pidesinin fiyatı belli oldu! Ekrem İmamoğlu duyurdu

İstanbul Halk Ekmek'te ramazan pidesinin fiyatı belli oldu! Ekrem İmamoğlu duyurdu

İstanbul Halk Ekmek'te ramazan pidesinin fiyatı belli oldu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 340 gram ramazan pidesinin 10 liradan satılacağını duyurdu.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 340 gramlık Ramazan pidesinin Halk Ekmek tarafından 10 lira bedelle büfelere ulaştırılacağını duyurdu. 

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir paylaşım yapan İmamoğlu, "Bu yıl da İstanbullulara uygun fiyata Ramazan pidesi sunuyoruz. Halk Ekmek 340 gramlık pideyi 10 TL’den büfelerimize ulaştıracak. Sofralarımıza bereket olsun" ifadelerini kullandı.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı da 250 gram Ramazan pidesinin fiyatının 15 TL olacağını açıkladı.

 Balcı, "İstanbul, Ankara ve Antalya'da 250 gram ramazan pidesi 15 liradan satılacak. İzmir'de 300 gram pide 18 lira olacak. Bunun yanında esnafımız, 330 gram pideyi 20 lira veya 500 gram pideyi 30 lira olarak vatandaşın talebine göre üretebilir. " dedi.

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