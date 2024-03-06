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Seksenler dizisinin 'Zafer'iydi... Ünlü oyuncu Efe Deprem motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Seksenler dizisinin 'Zafer'iydi... Ünlü oyuncu Efe Deprem motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Seksenler dizisinde canlandırdığı 'Zafer' karakteriyle bilinen oyuncu Efe Deprem, Şişli'de geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybetti.

Seksenler dizisinin 'Zafer'iydi... Ünlü oyuncu Efe Deprem motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Seksenler dizisinde oynadığı "Zafer" rolüyle tanınan Deprem'in (41) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, dün akşam saatlerinde D-100 kara yolu Mecidiyeköy mevkisinde devrildi.

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Seksenler dizisinin 'Zafer'iydi... Ünlü oyuncu Efe Deprem motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Kazada, motosikletten düşen Deprem, ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Seksenler dizisinin 'Zafer'iydi... Ünlü oyuncu Efe Deprem motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Deprem, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Seksenler dizisinin 'Zafer'iydi... Ünlü oyuncu Efe Deprem motosiklet kazasında hayatını kaybetti
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