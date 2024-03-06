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Pascal Nouma iki çocuğa tekme tokat saldırdı!

Pascal Nouma iki çocuğa tekme tokat saldırdı!

Bir dönem Beşiktaş’ta futbol oynayan ve sık sık skandallarla gündeme gelen Pascal Nouma’nın İstanbul Göktürk’te 2 çocuğu dövdüğü iddia edildi.

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Takvim gazetesinin haberine göre aileleriyle birlikte darp raporu alan çocuklar daha sonra karakola gidip eski futbolcudan şikayetçi oldu. Konuyla ilgili Pascal Nouma’dan da bir açıklama geldi.

Futbol oynadığı dönemde de adı sık sık skandallara karışan Pascal Nouma yine bir skandala imza attı.

Bir dönem Beşiktaş'ta futbol oynayan ve futbolu bıraktıktan sonra da İstanbul'da yaşamaya devam eden eski futbolcunun, İstanbul Göktürk'te bulunan evinin yakınlarında 2 küçük çocuğu dövdüğü iddia edildi.

Çocukları takip edip dövdüğü iddia edildi!

Yolda İngilizce şarkı söyleyen iki çocuğun peşine takılan Pascal Nouma çocukları yakalayıp tekme tokat dövdü.

İddiaya göre; Yolda İngilizce şarkı söyleyen çocukların sözlerini üzerine alınan Nouma çocuklara önce el kol hareketi yaptı. Eski futbolcu daha sonra arabayla takip ettiği çocukları saçından çekip yere düşürdü ve tekmeledi.

Çocukların aileleri şikayetçi oldu

"Başımın arkasında yaralar oldu" diyen çocuğun sırtında da darp izleri gözlendi. Aileleriyle beraber darp raporu alan çocuklar daha sonra karakola gidip eski yıldız futbolcudan şikayetçi oldu.

Nouma'dan açıklama: Irkçı söylemler üzerine yaşandı

İddialara yanıt veren Pascal Nouma darp olayını kabul ederken, kendisine ırkçı sözler söylendiğini ve olayın bunun üzerine yaşandığını dile getirdi.

Nouma da konu hakkında şikayetçi olacağını belirtti.

Beşiktaş'ın eski yıldız futbolcusu Pascal Nouma, futbol oynadığı dönemde skandal bir harekete imza atmış ve 7 ay futboldan men edilmişti. Siyah-beyazlılar, bu olayın ardından yıldız futbolcuyla yollarını ayırmıştı.

Nouma'nı rol aldığı "Aşkın Saati: 1903" filminin setinde kendisiyle fotoğraf çektiren gencin, Galatasaray'ın şampiyonluğunu simgeleyen 4 işaretini yapması üzerine hayranını dövüp parmağını kırdığı ve yine mahkemelik olduğu iddia edilmişti.

Nouma, katıldığı Survivor programında da Nihat Doğan'a saldırmış ve yarışmadan diskalifiye edilmişti.

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