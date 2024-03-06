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İYİ Parti Muratpaşa Adayı Bucak çekildiğini YSK'ya bildirdi

İYİ Parti Muratpaşa Adayı Bucak çekildiğini YSK'ya bildirdi

İYİ Parti’nin Antalya Muratpaşa Belediye başkan adayı Turgut Bucak, adaylıktan çekilerek CHP adayı Ümit Uysal'ı destekleyeceğini duyurdu. İstifasını YSK'ya ileten Bucak, CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek’e desteğini ilan etti.

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Türkiye 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere hızla ilerliyor. Siyasi partiler ve adaylar seçim çalışmalarını yoğunlaştırırken dikkat çeken açıklamalar da yapılıyor.

İYİ Parti’nin Antalya Muratpaşa Belediye başkan adayı Turgut Bucak, “İyi Parti Antalya Muratpaşa Belediye Başkan adayı olarak ilan edildiğim günden bu yana elimden gelen tüm maddi ve manevi çabayı kendi gücümle gösterirken, partimiz teşkilatı tarafından yalnız bırakıldığımı gördüm” ifadeleriyle adaylıktan çekildi.

Bucak, CHP Muratpaşa Belediye Başkan adayı Ümit Uysal ve CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek’e destek verecek.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Bucak'ın yaptığı açıklamada “2024 seçimlerinde de partimiz, çalışma arkadaşlarımız ve Genel Merkezimiz tek başına seçime girme kararı almıştır. Bende bu kararın gereği olarak bu kritik ve zorlu süreçte İyi Parti Antalya Muratpaşa Belediye Başkan adayı oldum. Ancak İYİ Parti Antalya Muratpaşa Belediye Başkan adayı olarak ilan edildiğim günden bu yana elimden gelen tüm maddi ve manevi çabayı kendi gücümle gösterirken, partimiz teşkilatı tarafından yalnız bırakıldığımı gördüm. Yaptığım somut değerlendirmeler sonucunda, milletimiz için doğru olanı yapmak uğruna 5 Mart itibarıyla İYİ Parti Antalya Muratpaşa Belediye Başkanlığı Adaylığından çekiliyorum” ifadelerine yer verdi.

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