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Baykar, çalışanlarına dağıttığı Acil Durum Çantası'yla afetlere hazırlığa dikkati çekti

Baykar, çalışanlarına dağıttığı Acil Durum Çantası'yla afetlere hazırlığa dikkati çekti

Deprem başta olmak üzere afetlere hazırlığın önemine dikkati çeken Baykar, tüm çalışanlarına Acil Durum Çantası dağıttı.

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Baykar'ın Acil Durum Çantası'nda şunlar yer alıyor:

"Deprem düdüğü, acil durum tentesi, dayanıklı iş eldiveni, el feneri, ilk yardım seti, 2 kutu kibrit, 2 mum, acil durum battaniyesi, yağmurluk, 2'li pil seti, battaniye, kumanya çakı seti, 2 toz maskesi, kafa lambası, el ısıtıcı bant, ayak ısıtıcı bant, paracord bileklik, solar panel, powerbank."

Şirketin, konuya ilişkin X'teki paylaşımında, "Afet hazırlığı ve bilinçlendirme amacıyla Baykar bünyesindeki tüm çalışma arkadaşlarımıza yönelik bir Acil Durum Çantası dağıtımı gerçekleştirdik. Bu çantalarda, acil anlarda ihtiyaç duyulabilecek sağlık, elektronik ve ısınma gibi temel araç-gereçler bulunmaktadır. Umarız ki bu çantaların kullanılmasına hiç gerek kalmaz." ifadelerine yer verildi.

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