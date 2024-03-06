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27 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranıyordu, yakalandı!

27 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranıyordu, yakalandı!

Adana'da 27 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında kesinleşmiş 27 yıl 8 ay hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan 3 aydır aranan bir hükümlüyü yakalamak için geniş kapsamlı çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışmayla firari hükümlünün Yumurtalık ilçesinde bulunduğunu tespit etti.

Firari hükümlü, ekiplerin düzenlediği operasyonla belirlenen adreste yakalandı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine gönderildi.

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