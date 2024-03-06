Emekli maaşlarına düzenleme mi geliyor? AK Parti'den yeni emekli açıklaması

Zam beklentisi içindeki milyonlarca emeklileri yakından ilgilendiren açıklama AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'ndan geldi. Akbaşoğlu, "Haziran sonu temmuz başı itibarıyla emekliler başta olmak üzere tüm çalışanlarla ilgili daha iyileştirici, alım gücünü artıcı değerlendirmelerimizi kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

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Seyyanen zam talebi içindeki emeklilerin gözü kulağı hükümette. Hayat pahalılığıyla alım gücü düşen emekli, maaşlarında iyileştirme isteğini her platformda dile getiriyor.

Hükümet talepleri şimdilik kapıyı kapatsa da kamuoyunda yeni bir düzenleme beklentisi oluştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, emekli maaşlarına yönelik yeni bir düzenlemenin olup olmadığına ilişkin açıklama yaptı.

Temmuz ayını işaret etti

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Akbaşoğlu, "Emekli maaşlarına yönelik 31 Mart'a kadar yeni bir iyileştirme, düzenleme yapılabilir mi?" sorusu üzerine, yerel seçimler nedeniyle 31 Mart'a kadar TBMM'nin olağanüstü toplanmasının gündemlerinde olmadığını söyledi.

Meclisin muhtemelen nisan ayının ortalarında çalışmalarına başlayacağını anlatan Akbaşoğlu, "O tarihten itibaren bu hususları müzakere edeceğiz ve haziran sonu temmuz başı itibariyle de emeklilerimiz başta olmak üzere bütün çalışanlarımızla ilgili daha iyileştirici, alım gücünü arttırıcı değerlendirmelerimizi hep beraber kamuoyuyla paylaşacağız ve buna dair düzenlemelerimizi de inşallah gerçekleştireceğiz." dedi.