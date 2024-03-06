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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'ye gidiyor: Blinken ile görüşecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'ye gidiyor: Blinken ile görüşecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile görüşmek üzere ABD'nin başkenti Washington'a gidiyor.

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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, resmi ziyaret için Washington'a gitmek üzere saat 15.00'te Ankara'dan ayrıldı.

Fidan, ziyareti kapsamında 8 Mart'ta ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüşecek. Ziyaret esnasında Türkiye-ABD Stratejik Mekanizma Toplantısı da icra edilecek.

Görüşmelerde, Türkiye ile ABD arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra başta Gazze olmak üzere bölgesel sorunlar ve küresel meseleler ele alınacak.

Yarın ve 8 Mart'ta yapılacak resmi ziyaret sırasında Fidan'ın basın ve düşünce kuruluşlarıyla da bir araya gelmesi öngörülüyor.

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