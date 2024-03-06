Son İstanbul anketi geldi puan farkı 0.9 oldu Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu?

Yerel seçimler yaklaştıkça anket şirketlerinin yaptığı çalışmalar merak uyandırıyor. yakından takip ediliyor. Peki İstanbul'da son durum ne, hangi aday önde götürüyor? ALF Araştırma'nın yayınlandığı son ankette çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.

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Yerel seçimler yaklaştıkça sonucun ne olacağının en çok merak edilen illerden İstanbul.

Yerle Yerel seçimlere ALF Araştırma şirketi, Cumhur İttifakı'nın İBB Adayı Murat Kurum ile CHP'nin adayı mevcut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yarışacağı İstanbul için yapılan son anketi yayınladı.

Çok az farkla İmamoğlu önde

4 bin 400 kişinin katılımıyla gerçekleşen ankette, "31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusu yönetildi.

Anketin sonuçları ise şöyle:

CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu: Yüzde 37,8 (2019 yerel seçimlerinde İmamoğlu, İstanbul'da yüzde 48,80 oy almıştı)

Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum: Yüzde 36,9 (2019 yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı İstanbul'da yüzde 48,55 oy aldı)

Dem Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkan adayı Meral Danış Beştaş: Yüzde 4,6

İYİ Parti'nin adayı Buğra Kavuncu: Yüzde 4,3

Zafer Partisi'nin adayı Azmi Karamahmutoğlu: Yüzde 4,1

Yeniden Refah Partisi İstanbul adayı Mehmet Altınöz: Yüzde 4