Akademisyene Hamas iftirası atan İngiliz bakan tazminat ödedi özür diledi

İngiltere Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Bakanı Michelle Donelan, "Hamas destekçisi" olmakla suçladığı akademisyene tazminat ödeyerek özür diledi.

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Donelan, X hesabından yaptığı paylaşımda, Ekim 2023'te Bakanlığa bağlı Araştırma ve İnovasyon Ajansına yazdığı mektupta Prof. Dr. Kate Sang'ın sosyal medya paylaşımlarını hedef aldığını kaydetti.

Ajansın çatısı altındaki bir danışma grubunda görev yapan Sang'ın bir sosyal medya paylaşımında kullandığı ifadeleri, "Hükümetin Hamas'a karşı çalışmalarına karşı olduğu" şeklinde yorumladığını belirten Donelan, "Hamas'a sempati ve destek ifade ettiğini öne sürdüm." ifadelerini kullandı.

Donelan, Sang'ın daha sonra konuya açıklık getirdiğini aktararak, kullanılan ifadelerin Hamas'a karşı adımlara yönelik değil, paylaşımda alıntılanan Guardian haberinin içeriğine yönelik olduğunu dile getirdi.

Sang'ın açıklamasından tatmin olduğunu ifade eden Donelan, mektubu geri çektiğini, Sang'ı eleştiren X paylaşımını da sildiğini duyurdu.

Donelan, "Sang'ın aşırılık yanlısı, Hamas ya da başka bir yasaklı örgütün destekçisi olmadığını tamamen kabul ediyorum. Bağımsız bir soruşturma da Sang'ın öyle olduğuna dair bir kanıt bulunmadığı sonucuna vardı." ifadelerini kullandı.

İngiltere medyasında yer alan haberlere göre Donelan, yaptığı açıklamanın yanı sıra Sang'dan özür diledi ve tazminat ödedi.

Donelan'ın miktarı belirtilmeyen tazminatı, Bakanlık bütçesinden ödemesi ise tepki çekti.

Liberal Demokrat Parti Başkan Yardımcısı Daisy Cooper, yaptığı açıklamada, vatandaşların cebinden kaç para çıktığının açıklanması için soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

Sang ise açıklamasında, "Donelan ucuz siyaset yaptı ve imajımı zedeledi. Bana ödediği tazminatın bir kısmını hayır kurumlarına bağışlamasını istedim." dedi.

Sang, Donelan'ın hedefi olan paylaşımında Guardian gazetesinin "(Eski İçişleri Bakanı) Suella Braverman'dan, polise İngiltere'deki Hamas destekçilerine karşı harekete geçme çağrısı" başlıklı haberini alıntılayarak "Rahatsız edici" ifadelerini kullandığını belirtti.

Ancak Sang, haberin içeriğinin İngiltere'de düzenlenen Gazze'ye destek eylemlerinin engellenmesine yönelik olduğuna ve buna tepki gösterdiğine de vurgu yaptı.