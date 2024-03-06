CHP Güngören Belediye Başkan Adayı Yüksel Yalçın Hadi Özışık’a konuk oldu

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Youtube'daki canlı yayınında CHP Güngören Belediye Başkan Adayı Yüksel Yalçın'ı konuk etti..

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31 Mart yerel seçimlerine çok kısa bir süre kala CHP İstanbul Güngören Belediye Başkan Adayı Yüksel Yalçın,İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın konuğu olarak açıklamalarda bulundu.

CHP'de Esenyurt ve Güngören adayları Temel Akkoçlar ve Ali Gökmen’di. Ancak iki ismin sağlık sorunları sebebiyle adaylıktan çekildiği açıklanmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi Güngören Belediye Başkan Adayı olarak Yüksel Yalçın'a gösterdi. Yüksel Yalçın, Hadi Özışık'ın konuğu olarak son dakikada aday değişikliğinin detaylarını ve Güngören için projelerini canlı yayında açıklıyor…