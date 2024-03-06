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Aydın'da yolcu minibüsü devrildi: 28 yaralı

Aydın'da yolcu minibüsü devrildi: 28 yaralı

AYDIN'ın Efeler ilçesinde şehir içi yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu aralarında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 28 kişi yaralandı.

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Kaza, üniversite varyantında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Üniversite-Veterinerlik Fakültesi güzergahında ilerleyen 133 Nolu Şehirçi Motorlu Taşıtlar Kooperatifi’ne bağlı 09 M 0385 plakalı 11 nolu özel halk minibüsü, sürücüsü S.A.’nın virajda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine refüje devrildi.

Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, Aydın Büyükşehir Belediye itfaiyesi ve polis ekipleri sevk edildi. Minibüs içerisinde sıkışan yolcular itfaiye ve polis ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kazada aralarında üniversite öğrencilerinin de olduğu toplam 28 kişi yaralandı. 2’si ağır 28 yaralı Aydın’daki hastanelere sevk edildi. Refüje devrilen minibüs çekici yardımı ile bulunduğu yerden kaldırılırken, yol trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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