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Rusya’da termik santralde patlama: 6'sı ağır 23 yaralı

Rusya’da termik santralde patlama: 6'sı ağır 23 yaralı

Rusya’ya bağlı Tuva Cumhuriyeti’nde bir termik santralde meydana gelen patlamada 6’sı ağır 23 kişi yaralandı.

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Rusya’ya bağlı Tuva Cumhuriyeti’ndeki Shagonar kasabasında bulunan termik santralin kazan dairesinde yerel saatle 08.49'da büyük bir patlama meydana geldi.

Patlama nedeniyle kazan dairesinin bulunduğu binada çıkan yangında gökyüzüne dumanlar yükseldiği görüldü.

Patlamanın ardından olay yerine Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’na bağlı kurtarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İşçiler ekipler tarafından tahliye edilirken, kazan dairesinde mahsur kalan 4 işçi de güçlükle dışarıya çıkarıldı.

Tahliye edilen işçilerden 15’i vücutlarında yanık oluşması ve karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Patlamada hafif yaralanan 8 işçi ise ayakta tedavi edildi.

Rusya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, tedavi altındaki 6 işçinin durumunun ağır olduğu aktarıldı.

Rusya Soruşturma Komitesi ve bölge savcılığı patlamayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

İlk tespitlere göre patlama santralin kazan dairesindeki kömür deposunda yaşanan metan gazı sıkışması nedeniyle meydana gelirken, olayla ilgili ihmallerin araştırıldığı belirtildi.

Patlama sonrası Shagonar kasabasında yaklaşık 4 bin kişinin yaşadığı 62 apartman ve 216 evde merkezi ısıtma sistemi devre dışı kaldı.

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