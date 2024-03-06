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Kar, İstanbul'un kapısına dayandı! O iller beyaza büründü

Kar, İstanbul'un kapısına dayandı! O iller beyaza büründü

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre Sakarya'nın ve Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısıyla birlikte gece saatlerinde Sakarya’nın ve Kocaeli’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. 

Bu çerçevede Sakarya’nın Hendek, Kocaeli’nin ise Kartepe ilçelerinin yüksek kesimlerinde gece saatlerinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Sabah saatlerinde de devam eden yağış bölgeleri beyaza bürüdü, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. 

Kar yağışının başladığını belirten İbrahim Ark, “Sakarya Hendek Dikmen Mahallesi bugün 6 Mart 2024 kar yağışı başlamıştır” derken Mehmet Köse, “Kar yağışı devam ediyor, görüyorsunuz anlatmaya gerek yok” ifadelerine yer verdi. 

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