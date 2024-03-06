BIST 8.745
DOLAR 31,76
EURO 34,69
ALTIN 2.185,64
HABER /  GÜNCEL

Eylem Tok ve oğlunun kazadan hemen sonra neden Mısır'a kaçtığı ortaya çıktı meğer oğlu...

Eylem Tok ve oğlunun kazadan hemen sonra neden Mısır'a kaçtığı ortaya çıktı meğer oğlu...

Eyüpsultan’da oğlunun karıştığı trafik kazasının ardından oğlunu alıp Mısır'a kaçan yazar Eylem Tok'un, hedefinin ABD olduğu ama o saatte ABD’ye uçak bulamadıkları için ilk bulabildikleri uçakla Mısır gittikleri tespit edildi.

Abone ol

Yazar Eylem Tok’un 16 yaşındaki oğlu T.C., Porsche marka araçla aşırı hız yaparken Oğuz Murat Acı ve arkadaşlarının olduğu gruba çarptı.

Kazada Oğuz Murat Acı hayatını kaybederken, dört kişi de yaralandı. 

Polisler olayı çözmeye çalışırken Eylem Tok oğlu ile birlikte Mısır’a uçtu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, kazanın 23.30'da gerçekleştiğini, anne-oğulun 04.30 uçağıyla Türkiye'den ayrıldığını açıkladı.

Eylem Tok''un oğlu ABD vatandaşı çıktı

Neden Mısır’a kaçtıklarının yanıtı ortaya çıktı. Patronlar Dünyası’nın aktardığına göre, anne ve oğulun kaza sonrası yurt dışına kaçmak için plan yaptığı, ilk hedeflerinin ABD olduğu ama o saatte ABD’ye uçak bulamadıkları için ilk bulabildikleri uçakla Mısır gittikleri tespit edildi. 

Tok'un oğlunun ABD’de doğduğu için o ülkenin vatandaşı olduğu ve bu nedenle annesi tarafından oraya kaçırılmak istendiği de belirlendi.

Yine İstanbul Havalimanı’nda ortaya çıkan görüntülerde de T.C'nin pasaport kontrolünden geçerken ABD pasaportunu kullandığı tespit edildi. Bu sabah haklarında savcılıkça yakalama kararı çıkartılan Eylem Tok ve oğlunun Mısır'ın ardından ABD'ye kaçabilecekleri ihtimali de değerlendiriliyor.

İlgili Haberler
Mısır'a kaçan Eylem Tok ve oğlu için kırmızı bülten yolda Ölümlü kazaya karışan oğlunu alıp Mısır'a kaçan yazar Eylem Tok'tan açıklama: Lütfen beni de anlayın
ÖNCEKİ HABERLER
Liverpool’a Salah'tan sevindirici haber
Liverpool’a Salah'tan sevindirici haber
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Real Madrid forması giyen Bellingham'a 2 maç ceza
Real Madrid forması giyen Bellingham'a 2 maç ceza
Kar, İstanbul'un kapısına dayandı! O iller beyaza büründü
Kar, İstanbul'un kapısına dayandı! O iller beyaza büründü
DASK "asrın felaketi"nde 600 bin dosya için 35 milyar lira ödedi
DASK "asrın felaketi"nde 600 bin dosya için 35 milyar lira ödedi
Aydın'da yolcu minibüsü devrildi: 28 yaralı
Aydın'da yolcu minibüsü devrildi: 28 yaralı
Mısır'a kaçan Eylem Tok ve oğlu için kırmızı bülten yolda
Mısır'a kaçan Eylem Tok ve oğlu için kırmızı bülten yolda
Muğla'da deprem oldu! AFAD'dan açıklama geldi
Muğla'da deprem oldu! AFAD'dan açıklama geldi
Akademisyene Hamas iftirası atan İngiliz bakan tazminat ödedi özür diledi
Akademisyene Hamas iftirası atan İngiliz bakan tazminat ödedi özür diledi
CHP Güngören Belediye Başkan Adayı Yüksel Yalçın Hadi Özışık’a konuk oldu
CHP Güngören Belediye Başkan Adayı Yüksel Yalçın Hadi Özışık’a konuk oldu
Abdurrahim Albayrak'ın telefon numarasıyla dolandırıcılık yaptılar!
Abdurrahim Albayrak'ın telefon numarasıyla dolandırıcılık yaptılar!
İsveç'in NATO'nun 32. üyesi olacağı tarih resmen belli oldu
İsveç'in NATO'nun 32. üyesi olacağı tarih resmen belli oldu