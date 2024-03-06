Eylem Tok ve oğlunun kazadan hemen sonra neden Mısır'a kaçtığı ortaya çıktı meğer oğlu...

Eyüpsultan’da oğlunun karıştığı trafik kazasının ardından oğlunu alıp Mısır'a kaçan yazar Eylem Tok'un, hedefinin ABD olduğu ama o saatte ABD’ye uçak bulamadıkları için ilk bulabildikleri uçakla Mısır gittikleri tespit edildi.

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Yazar Eylem Tok’un 16 yaşındaki oğlu T.C., Porsche marka araçla aşırı hız yaparken Oğuz Murat Acı ve arkadaşlarının olduğu gruba çarptı.

Kazada Oğuz Murat Acı hayatını kaybederken, dört kişi de yaralandı.

Polisler olayı çözmeye çalışırken Eylem Tok oğlu ile birlikte Mısır’a uçtu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, kazanın 23.30'da gerçekleştiğini, anne-oğulun 04.30 uçağıyla Türkiye'den ayrıldığını açıkladı.

Eylem Tok''un oğlu ABD vatandaşı çıktı

Neden Mısır’a kaçtıklarının yanıtı ortaya çıktı. Patronlar Dünyası’nın aktardığına göre, anne ve oğulun kaza sonrası yurt dışına kaçmak için plan yaptığı, ilk hedeflerinin ABD olduğu ama o saatte ABD’ye uçak bulamadıkları için ilk bulabildikleri uçakla Mısır gittikleri tespit edildi.

Tok'un oğlunun ABD’de doğduğu için o ülkenin vatandaşı olduğu ve bu nedenle annesi tarafından oraya kaçırılmak istendiği de belirlendi.

Yine İstanbul Havalimanı’nda ortaya çıkan görüntülerde de T.C'nin pasaport kontrolünden geçerken ABD pasaportunu kullandığı tespit edildi. Bu sabah haklarında savcılıkça yakalama kararı çıkartılan Eylem Tok ve oğlunun Mısır'ın ardından ABD'ye kaçabilecekleri ihtimali de değerlendiriliyor.