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İnşaatın önünden geçen çocuğun üzerine ahşap kapı düştü

İnşaatın önünden geçen çocuğun üzerine ahşap kapı düştü

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bir çocuk, inşaat halindeki binanın önünden geçerken üzerine düşen ahşap kapı nedeniyle yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

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Olay, Kızıltepe ilçesi Tepebaşı Mahallesi Kilise Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat halindeki bir binanın önünden geçen 14 yaşındaki bir çocuğun üzerine ahşap kapı düştü.

Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan çocuk, ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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