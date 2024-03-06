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Fenerbahçe kafilesi Belçika'ya ulaştı!

Fenerbahçe kafilesi Belçika'ya ulaştı!

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında yarın deplasmanda Union Saint-Gilloise ile karşılaşacak Fenerbahçe, Belçika'ya ulaştı.

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Öğle saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan hareket eden sarı-lacivertli kafile, yaklaşık 3 saatlik yolculuğun ardından Brüksel Havalimanı'na vardı.

Teknik heyet ve futbolcuları Belçika Fenerbahçeliler Derneği ve Avrupa'nın çeşitli şehirlerinden gelen çok sayıda taraftar, tezahürat ve çiçeklerle karşıladı.

Sarı-lacivertli kafile, daha sonra kendileri için ayrılan araca binerek konaklayacağı otele hareket etti.

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