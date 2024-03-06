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HABER /  POLİTİKA

Mustafa Varank'dan CHP'ye DEM Parti eleştirisi

TBMM Sanayi Komisyonu Başkanı Mustafa Varank yaptığı paylaşımla CHP'nin DEM Parti konusunda ki tutarsızlığını gözler önüne serdi.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel katıldığı canlı yayında her partiyle sarılabildiklerini anlatmıştı. Ancak daha sonra katıldığı seçim çalışmasında CHP'li belediye başkan adayı Burcu Köksal'ın söyledikleri ise tam tersiydi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Afyonkarahisar’da Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katıldı. 

Özel’e eşlik eden CHP’nin Afyonkarahisar Belediyesi başkan adayı Burcu Köksal, Özel’den önce yaptığı konuşmada kentte ‘DEM Parti’ hariç kapılarının tüm siyasi partilere açık olacağını söyledi: “Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi’nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak. AKP’nin adayı bunu söyleyemez onlar ancak yaygara koparıp kapalı kapılar ardında pazarlık yaparlar.” dedi.

Köksal’ın bu çıkışı sosyal medyada da gündem oldu. TBMM Sanayi Komisyonu Başkanı Mustafa Varank da yaptığı paylaşımla bu tutarsızlığa esprili bir dille yaklaştı İşte Varank'ın konuya ilişkin yaptığı o paylaşım;

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