Gram altında yeni rekor! 2 bin 193 lirayı gördü

Rekora doymayan gram atın fiyatları serbest piyasada bugün 2 bin 193 TL ile yeni zirve seviyesine ulaştı..

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Altın fiyatları yurt dışında ve içinde birbirine paralel olarak yükselmeye devam ediyor.

Altın fiyatlarındaki artış, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Powell'in faizleri düşürmek için acele etmeyeceğini dile getirmesinin ardından ivme kazandı..

Bugünkü işlemlerde ons altın 2149 dolarla tüm zamanların zirve seviyesini gördü. Gram altın da buradan bulduğu destekle 2193 TL’ye çıkarak rekor kırdı.

Analistler yükselişin süreceğini söyledi

FED Başkanı Powell’ın mesajlarında herhangi bir sürpriz olmadığını, faiz indirimlerine başlanacağının vurgulandığını, piyasaların da bunu önden kutlayarak değerli metaller başta olmak üzere riskli varlıklara yöneldiğini belirten analistler, yükselişin devam edeceğini söyledi.

Analistler şu ifadeleri kullandı:

Ons altın tarafında artık 2088 dolar üzerinde konumlanma isteğinin artacağını görebiliriz. Piyasa, cuma günü ABD’de açıklanacak tarım dışı istihdam rakamlarından da istediğini alırsa, altında yükseliş devam edebilir. Gram tarafı şu anda hem dolar hem de onsun desteğiyle kuvvetli ilerliyor.

Kapalıçarşı'da altın fiyatları

Öte yandan Kapalıçarşı’da işlem gören gram altın fiyatı da TSİ 18:30 civarında 2315 TL civarında bulunuyor.

Çeyrek altın 3 bin 811 TL’den, yarım altın 7 bin 679 TL’den ve tam altın 15 bin 475 TL’den satılıyor.