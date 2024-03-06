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Fenerbahçe'yi yıkan sakatlık! Yeni sahalara dönmüştü

Fenerbahçe'yi yıkan sakatlık! Yeni sahalara dönmüştü

Rodrigo Becao’nun ameliyat edilen tendonun yanında bulunan kas grubunda Grade 2A yırtık tespit edildi.

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Fenerbahçe'ye Brezilyalı stoper Rodrigo Becao'dan kötü haber geldi. 

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Rodrigo Becao’nun ameliyat edilen tendonun yanında bulunan kas grubunda Grade 2A yırtık tespit edildi.

Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra yaşadığı sakatlıklar nedeniyle 26 maç kaçıran Becao, toplamda 125 gün sahalardan uzak kaldı. 

Bu sezon sarı-lacivertli formayla bu sezon 14 maçta çıkan başarılı savunmacı bu karşılaşmalarda 1 gol atma başarısı gösterdi. 

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