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Cumhuriyetçi Parti'de Trump ile yarışan Nikki Haley, adaylıktan çekildi

Cumhuriyetçi Parti'de Trump ile yarışan Nikki Haley, adaylıktan çekildi

ABD'de Cumhuriyetçi Parti’nin başkan aday adayı Nikki Haley, başkanlık yarışından çekildiğini açıkladı.

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ABD'de Cumhuriyetçi Parti başkan aday adaylarından Nikki Haley, Süper Salı’da rakibi eski başkan Donald Trump’ın gerisinde kalmasının ardından yarıştan çekildi.

Daha önce Washington DC'deki ön seçimde, sonra da Süper Salı’da Vermont’ta zafer elde eden Cumhuriyetçi Parti başkan aday adaylarından Nikki Haley, başkanlık yarışından çekildiğini açıkladı.

"Hiçbir pişmanlığım yok"

Haley, yaptığı basın açıklamasında, kampanya destekçilerine teşekkür ederek şunları söyledi:

"Yaklaşık bir yıl önce başkanlık kampanyamı başlattım ve başladığımda kampanyamın ABD sevgime dayandığını söyledim."

Açıklamasında başkanlık yarışından çekildiğini söyleyen Haley, “hiçbir pişmanlığının olmadığını” belirtti.

Vermont'ta kazandı, ancak diğer eyaletlerde kaybetti

Haley, Süper Salı’da beklenmedik bir şekilde Vermont’ta Trump’ın önüne geçmişti, ancak Trump girdiği diğer tüm eyaletlerde zafer elde etti.

"Trump kazanırsa kaosa sürükleniriz" demişti

Haley daha öncelerde aday adaylığı kampanyası sırasında Trump’a sert eleştirileriyle gündem oluyordu. En son Trump’ın bir kez daha başkanlık elde etmesinin ülkeyi “kaosa” sürükleyeceğini söylüyordu.

Trump'ın kabinesinde yer almak istemiyor

Haley, Trump’ın olası başkan yardımcısı adayı olarak bahsedilenler arasında yer almıyor. Kendisi daha önce bu rol teklif edilse bile istemeyeceğini söylemişti.

Nikki Haley, eski Güney Carolina valisiydi.

Sürpriz olmazsa, Biden'ın rakibi Trump

ABD’de 5 Kasım’da gerçekleşecek başkanlık yarışında Trump ve ABD Başkanı Joe Biden’ın yarışacağı neredeyse kesinleşti.

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