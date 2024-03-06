Galatasaray, voleybol derbisinde Beşiktaş'ı yendi
Voleybol Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında Galatasaray, Beşiktaş'ı 3-2 mağlup ederek 12. galibiyetini aldı.Abone ol
Futbolda Galatasaray'ın Beşiktaş karşısında aldığı derbi galibiyetinin ardından bir galibiyet de yine Galatasaray'ın bayan voleybolcularından geldi.
Voleybol Sultanlar Ligi'nin 24. haftasındaki derbide Galatasaray, sahasında ağırladığı Beşiktaş'ı 3-2 yenerek 12. galibiyetini elde etti.
Bu sonuçla sarı-kırmızılı takım 12. galibiyetini aldı.
Siyah-beyazlı ekip ise 16.mağlubiyeti almış oldu.
Galatasaray Daikin: 3 - Beşiktaş Ayos: 2
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Erol Akbulut, Onur Coşkun
Galatasaray: İlkin Aydın, Fatma Beyaz, Cuttino, Eggleston, Emine
Arıcı, Tashiro (Bihter Dumanoğlu Yarkın, Sude Hacımustafaoğlu, Duygu Düzceler, Lazovic)
Beşiktaş: Çağla Akın, İdil Naz Başcan, Bengisu Aygün, Brakocevic, Rosell, Maglio (Gizem Güreşen, Ecem Aknam, Bahar Toksoy Guidetti, Plak, Hilal Kocakara, Demidova)
Setler: 24-26, 30-32, 25-20, 25-17, 15-13
Süre: 142 dakika (29, 40, 27, 26, 20)