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Kocası karısından haber alamayınca 112'yi aradı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kocası karısından haber alamayınca 112'yi aradı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kocasının haber alamadığı kadın itfaiye, sağlık ve polis ekiplerini harekete geçirdi. Balkondan içeriye giren koca, uyuyakalan eşini uyandırırken, derin bir nefes aldı.

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Olay, Tavşantepe Mahallesi Tavşantepe Caddesi’ndeki 3 katlı binanın 2’nci katındaki dairede meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, B.K. isimli kadının kocası, defalarca çaldığı kapının açılmaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. B.K., ekiplerin de çabalarına karşılık vermedi.

Bunun üzerine B.K.‘nin kocası itfaiyeden temin ettiği merdivenle 2’nci katın balkonundan daireye girdi. Uyuyakalan B.K. uyandırılırken, kocası derin bir nefes aldı.

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