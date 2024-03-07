CHP'de Özgür Özel'e Burcu Köksal şoku: Dil sürçmesi değil, verdiğim söz üzerine konuştum

CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal, "Belediyenin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak" sözlerinin arkasında durdu. Partisini Genel Başkanı Özgür Özel'i yalanlayan Köksal, "Ben bir dil sürçmesi sonucu değil, verdiğim söz üzerine konuştum" dedi.

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CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal, seçim mitingindeki "Seçildiğimde belediyenin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak" sözleri gündem oldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Köksal'ın sözlerine düzeltme yaparak “Sürçü lisan yaşandı” dedi.

CHP'de yaşanan DEM krizi, tv100'de yayınlanan "Taksim Meydanı" programında değerlendirildi.

Konuyla ilgili Burcu Köksal ile telefonda konuşan CHP'li eski vekil yazar Barış Yarkadaş, şu ifadelerini kullandı:

"Burcu Köksal'ın CHP'de önemli görevleri var. Burcu Köksal'ın bu sözleri aslında ilk değil. Bugün Özgür Özel Afyonkarahisar'a gittiği için bu sözler kamuoyuna yansıdı. Özgür Özel, bildiğim kadarıyla CHP'nin Genel Başkanı olarak orada otobüste. Özgür Özel, Afyon'dan Uşak'a geçti. Orada Uşak Belediye Başkan Adayı ve eski Milletvekili Özkan Yalım'ı takdim ederken, Burcu Başkan'ın da size selamını getirdim diyor. Sonra Burcu Köksal'ın sürç-ü lisan ettiğini, yanlışlıkla konuştuğunu söylüyor. Fakat Burcu Köksal, bana bunun tam tersini söyledi.

"BURCU KÖKSAL, 'BEN DİL SÜRÇMESİ SONUCU DEĞİL, VERDİĞİM SÖZ ÜZERİNE KONUŞTUM' DEDİ"

Burcu Köksal, bana telefonda "Ben Belediye Başkanı seçildiğimde, Afyonkarahisar Belediyesi'ni DEM Partlilere yönetmeyeceğim. Ben bir dil sürçmesi sonucu değil, verdiğim söz üzerine konuştum. Ben bu sözü ilk günden beri verdim. Bu sözümün de arkasındayım." dedi.

"SON KIRK GÜNDÜR KILIÇDAROĞLU'YLA GÖRÜŞMEDİM"

Burcu Köksal’a siz Kemal Kılıçdaroğlu’yla görüştünüz mü çünkü bu demagoji de yapılacak dedim. Burcu Köksal ‘Sayın Kılıçdaroğlu’yla çalışmak ve onu kurultayda desteklemek benim için onur meselesidir, onurdur ancak ben son 40 gündür Kemal Kılıçdaroğlu’yla yüz yüze de, telefonla da, herhangi bir aracıyla da konuşmadım’ dedi.

"AFYONKARAHİSAR İL BAŞKANI, 'BURCU HANIM'IN SÖYLEDİKLERİ BİZİM İÇİN SORUN TEŞKİL ETMİYOR' DEDİ"

CHP’nin değişimci Afyonkarahisar İl Başkanı Faruk Duha Erhan ‘Burcu Hanım düşüncelerini ifade etmiştir. Burcu Hanım zaten ilk günden DEM Parti hariç tüm partililere kapısının açık olduğunu söylüyor. Bu söylem bizim açımızdan bir sorun teşkil etmiyor’ dedi.

"DEM PARTİLİ HİÇBİR YÖNETİCİ BENİM PARTİMDE GÖREV ALAMAZ"

Burcu Köksal’a DEM Partililer sizden hizmet alamayacak mı diye sordum Burcu Hanım ‘Ben Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm vatandaşlarına ayrımsız hizmet yaparım ama DEM partili hiçbir yönetici benim belediyemde görev alamaz’ dedi.

BURCU KÖKSAL'DAN YENİ AÇIKLAMA

Ben Suriyelileri amasız fakatsız lakinsiz Afyonkarahisar’dan göndereceğim diyorum, ben emeklilere 4 ay doğalgaz ve AFJET konusunda destek vereceğim diyorum, belediyeyi dem’lilerle yönetecek diyorlar. Açık ve net Afyonkarahisarlıları DEM'lilerle ve HÜDAPAR'lılarla yönetmeyeceğim.