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İskenderun'da şiddetli yağış: Caddeler göle döndü!

İskenderun'da şiddetli yağış: Caddeler göle döndü!

Hatay'ın İskenderun ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan yağışla birlikte caddeler göle döndü.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Doğu Akdeniz için şiddetli yağış uyarısında bulunmuştu. İskenderun ilçesinde akşam saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağış başladı. Sağanak yağışla birlikte caddeler göle dönerken ulaşımda aksamalar oldu.

Yoğun yağışlardan dolayı ilçe merkezinde bulunan Prof. Muammer Aksoy Caddesi yağış sonrası trafiğe kapatıldı. Yağışlı havanın yarın gün boyu etkisini sürdürmesi bekleniyor.

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