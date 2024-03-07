Yavaş'tan Akşener'in adaylık çağrısına tepki: Teklifi etik değildi

ABB Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in geçen yıl Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili kendisine çağrıda bulunmasıyla ilgili konuştu. Akşener'in tavrını etik bulmadığını söyleyen Yavaş, "1 gün önce beni arayıp teklif getireceğim, böyle bir şey düşünür müsünüz demesi lazımdır. Hem Ekrem beyi hem beni çağırdı. İkimiz birden gitseydik ne olacaktı? Kura mı çekecekti aramızda?" diye konuştu.

Abone ol

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı ve adayı Mansur Yavaş, Habertürk’te yayınlanan Seçime Doğru programına konuk olarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kendisini 31 Mart’a kadar Millet İttifakı’nın başkanı olarak gördüğünü söyleyen Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e kırgın olmadığını ancak adaylık çıkışını da etik bulmadığını söyledi. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday gösterilseydi kazanacağını düşündüğünü ifade etti.

Yavaş’ın yayındaki açıklamaları şu şekilde:

“Ben kırgın falan değilim. Aday olmadım diye ben suçlanıyorum. Ben bunu artık en son Ulus’taki halde basın sorduğu zaman cevapladım. Gerçekten aday olmamı istiyorsanız, hadi çık gel aday ol demekle olmaz, başka partide kaydım var. Sayın Davutoğlu da söylemiş ‘Sayın Yavaş’ın aday olmasını düşünüyorsanız ben getireyim masaya’ demiş. 1 gün önce beni arayıp teklif getireceğim, böyle bir şey düşünür müsünüz demesi lazımdır. Bu süreçte adaylığımla ilgili her yerde şunu söyledim, ‘altılı masa aday gösterirse aday olurum’. Herkes korkak vs. diyordu. Ümit Özdağ da aday olmamı istiyordu. Aday olmalı mıydım hemen? Ankette kim çıkıyorsa bakılırdı. ‘Aday ol’ dense aday olmayacaktım. Ben zaten söyledim oybirliği olsaydı olurdum. Kazanacağımı düşünüyorum. Anketler ortada. Daha fazla konuşmak istemiyorum. Mahalli seçim ortamındayız. İnşallah Mayıs ayında yapacağımız görüşmede kamuoyunun bilmediği konuları bir kez konuşurum, bir daha konuşmam. Biz Ankara’da yaşayan ödediği vergilerden oy alıyoruz.”

Meral Akşener’in adaylık teklifini de değerlendiren Yavaş, “Çok etik bulmadım. 1 gün önce beni arayıp teklif getireceğim, böyle bir şey düşünür müsünüz demesi lazımdır. Hem Ekrem beyi hem beni çağırdı. İkimiz birden gitseydik ne olacaktı? Kura mı çekecekti aramızda? Bunun yolu bu değildi.”

Biz mümkün olduğunca tartışmalara girmiyoruz. Ben 31 Mart akşamına kadar Millet İttifakı’nın başkanı olarak görüyorum kendimi. Biz CHP’ye belediye başkanı seçtirmek için mi bir araya geldik söylemi doğru değil. Balıkesir, Denizli’yi kazanmış olsaydınız CHP de size kazandırmış olacaktı. Müşterek muhalif bir tutum vardı ortada."