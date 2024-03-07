Bu hafta taburcu olması bekleniyordu! Settar Tanrıöğen'den kötü haber geldi

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı 'Abdullah' rolüyle dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu Settar Tanrıöğen, geçtiğimiz hafta beyin kanaması geçirdi. İki kez ameliyat olan Tanrıöğen'in tedavisi yoğun bakımda devam ediyordu. Bu hafta taburcu olması beklenen Settar Tanrıöğen'den kötü haber geldi.

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Reyting rekortmeni dizi Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği 'Apo' karakteriyle adınan söz ettiren ünlü oyuncu Settar Tanrıöğen geçtiğimiz hafta beyin kanaması geçirmişti. İki kez ameliyat olan ünlü isim bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu. Diziye dönüş yapamaycağını bildiren Settar Tanrıöğen'in yerine Ahmet Mümtaz Taylan geçmişti.

Settar Tanrıöğen cephesinden kötü haber geldi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bu hafta hastaneden taburcu olması beklenen Settar Tanrıöğen bir kez daha ameliyat edildi. Ünlü oyuncu üçüncü kez ameliyata alındı.

26 Ocak’ta beyin kanaması geçiren 61 yaşındaki usta aktör Settar Tanrıöğen’in hastaneden ne zaman taburcu olacağı merak konusuydu. Ataşehir’de peş peşe 2 kez ameliyat edilen oyuncunun bu hafta taburcu olması bekleniyordu. Ancak baş ağrıları artan Tanrıöğen’in yapılan kontrollerde yeniden ameliyat edilmesine karar verildi.

Ünlü oyuncunun bugün yeniden bıçak altına yattığı, tedavisinin bir süre daha devam edeceği öğrenildi. Settar Tanrıöğen’in hafıza kaybı ve çabuk yorulması nedeniyle son dizisi Kızılcık Şerbeti'deki ekibine haber yollayarak “Bensiz devam edin” dediği belirtildi. Usta oyuncunun fenomen olan karakteri Abdullah Ünal'ı bu nedenle Ahmet Mümtaz Taylan canlandırmaya başlamıştı.