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Oto tamirci dükkanı alev alev yandı

Oto tamirci dükkanı alev alev yandı

Samsun'da sanayide oto tamirci dükkanı alev alev yandı.

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Yangın, Samsun'un Canik ilçesi Gülsan Sanayi Sitesi'ndeki bir oto tamir dükkanında gece saat 01.30'da meydana geldi. İş yerinden yükselen alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler geceyi aydınlatırken, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Bakanlığı ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına alıp söndürdü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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