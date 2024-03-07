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Gençlerin sesine kulak veren Yücel Yılmaz'dan Balıkesir'e müjdeler! Balbucks hayata nasıl geçti?

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Hadi Özışık'ın konuğu oldu. Yılmaz, sosyal medyada çok konuşulan Balbucks projesini de anlattı.

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Balıkesir için öne çıkan projeler neler? Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz 5 yılda neler yaptı?

Hadi Özışık'ın konuğu olan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, sosyal medyada bir anda çok büyük bir üne ulaşan projesi Balbucks'ın nasıl ortaya çıktığını canlı yayında anlattı.

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