“Enerji terapisi yapacağım” diyerek baldızına istismarda bulundu iddiası!

Misafirliğe gelen 17 yaşındaki baldızı H.K.’ye “Enerji terapisi yapacağım” diyerek 3 kez cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen biyoenerji uzmanı Gökhan A. 28 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, mağdurenin ablası olan Züleyha A.’ya da yardım etme suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

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İstanbul Kartal’da ailesinin yanında yaşayan 17 yaşındaki H.K. isimli kız çocuğu, polise başvurarak, geçen yıl şubat ve mart aylarında eniştesi Gökhan A. (53) ve eşi olan ablası Züleyha A.’nın (25) evlerine ziyarete gittiğini, eniştesinin kendisine üç kez cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti.

‘O da biliyordu’

H.K. pedagog eşliğinde verdiği ifadesinde, “Eniştem Gökhan ‘Hayat enerjin düşük. Enerji terapisi yapacağım’ diyerek bana 3 kez cinsel istismarda bulundu. Ablam Züleyha da biliyordu” dedi. Gözaltına alınan Gökhan A. ve eşi Züleyha A. sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, enişte Gökhan A. ve abla Züleyha A. hakkında, ‘zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan 42 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

Hürriyet'ten Aziz Özen'in haberine göre Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde geçtiğimiz günlerde görülen karar duruşmasına tutuklu sanıklar Gökhan ve Züleyha A. ile taraf avukatları katıldı. Gökhan A. ve Züleyha A., H.K.’nin problemli bir çocuk olduğunu, kendilerine düşmanlık beslediğini ve iftira attığını iddia etti.

Enişteye 28 ablaya 8 yıl

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti Gökhan A.’yı zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan 28 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Züleyha A.’ya ise öz kardeşine karşı çocuğun nitelikli cinsel istismarına yardım etme suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, Gökhan A. ve Züleyha A.’nın tutukluluk hallerinin devamına da karar verdi.