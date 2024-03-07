İstanbul'da metro kavgası kızıştı Murat Kurum'dan İmamoğlu'na: Hastane durağında bekleyeceğim

İstanbul adayları Murat Kurum ile Ekrem İmamoğlu arasında bu kez de metro tartışması yaşanıyor. Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metro hattını açacaklarını söyleyen İmamoğlu'na Kurum, hattın 10.9 km olduğunu açılışı yapılan bölümün 5.3 km olduğunu söyledi. Kurum, "Açılışlarına katılmayacağım ama hastane durağında bekleyeceğim.” dedi.

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31 Mart yerel seçimlerinin merkezinde İstanbul seçimleri var. Murat Kurum ile Ekrem İmamoğlu arasında kıyasıya bir yarış yaşanıyor. Anket sonuçları yarışın başa baş gittiğini gösteriyor.

Tansiyonun yükseldiği yarışta ikili arasında polemikler de hız kazandı. Metro tartışması sadece bunlarda biri oldu.

"Metro fatihine" "hadi oradan" yanıtı

İmamoğlu'nun kendisini metro fatihi benzetmesi polemiğin fitilini ateşleyen ilk açıklama oldu. Kurum, bu sözlere "hadi oradan" diyerek cevap verdi.

“230 km metro sözü verdin, 8 km metro yaptın”

Kurum'un daha sonraki günlerde bir konuşmasında “230 km metro sözü verdin, 8 km metro yaptın” sözlerine İmamoğlu, “Sadece şimdi açacağımız metrolar 20 küsür kilometre. Gelsin metro açılışında beraber adımlayalım isterse bakalım adımlayabilecek mi?" yanıtını verdi.

Metro polemiğine son perde Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metro hattının önümüzdeki günlerde bir kısmının açılışıyla ilgili oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, NTV’de Ahmed Arpat ve Seda Öğretir’in sorularını cevapladı.

"2019’dan sonra sadece 3 kilometresini onlar yaptı"

Kurum son günlerde çok tartışılan Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metro hattı ile ilgili olarak “ ‘Yaptık’ dedikleri 10,9 kilometrelik bir hat. ‘Açıyoruz’ dedikleri ise 5,3 kilometre. Benim söylediğim hat 10,9 kilometre. Bu hattın da 2019’dan sonra sadece 3 kilometresini onlar yaptı. Açılış gününü bekleyeceğiz. Sancaktepe Şehir Hastanesi durağında yolcu alımı olacak mı? Madem açtınız; Veysel Karani durağı, Hasanpaşa durağı, Sultaybeyli, Sancaktepe Şehir Hastanesi durağı nerede? Açılışlarına katılmayacağım ama hastane durağında bekleyeceğim.” dedi.