Ekrem İmamoğlu mal varlığını açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, mal varlığı bildiriminde bulundu. Bildirimde Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek Kaya İmamoğlu'na ait taşınır ve taşınmaz malların tümü yer alıyor.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek Kaya İmamoğlu birlikte mal bildiriminde bulundu. Sözcü'de yer alan habere göre İBB Başkanı İmamoğlu’na ait Beylikdüzü’nde 2002 yılında alınmış 2 dükkan, 2005 yılında yaklaşık 1 milyon TL’ye alınmış 1 konut, 2008 yılında Büyükçekmece’de alınmış 2 dükkan, yine 2008’de alınmış Beylikdüzü’nde 2 arsa, 2016 yılında Çanakkale’de alınmış ev ve dam, 2017’de alınmış Balıkesir’de bir arsa, 2019’da Trabzon’da alınmış ofis, 2021 yılında Çanakkale’de alınmış bir tarla, 2022’de Balıkesir Edremit’te alınmış ev ve arsa bulunuyor.

İmamoğlu’nun bir adet silahı, bankada toplam 8 milyon 728 bin TL’si var.

Dilek İmamoğlu’nun mal varlığı

Dilek İmamoğlu’nun da Beylikdüzü’nde 2002 ve 2005 yıllarında edinilmiş bir dükkan ve arsası, 2019’da edinilmiş Bodrum’da konutu, 2023 yılında miras yoluyla intikal eden Trabzon’da fındık bahçesi, dükkanı, arsası ve kagir evi bulunuyor.

2013 yılında edinilmiş Wolsvagen jipi, bankada 395 bin 737 doları ve 52.01 gram altını mevcut.

İmaoğlu’nun altın ve mücevherat bilgileri de şöyle: “8 adet pırlanta set, 35 adet altın bilezik, 68 adet cumhuriyet ve tam altın, 227 bin liralık muhtelif altın.”