BIST 8.915
DOLAR 31,85
EURO 34,82
ALTIN 2.206,87
HABER /  GÜNCEL

Ekrem İmamoğlu mal varlığını açıkladı

Ekrem İmamoğlu mal varlığını açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, mal varlığı bildiriminde bulundu. Bildirimde Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek Kaya İmamoğlu'na ait taşınır ve taşınmaz malların tümü yer alıyor.

Abone ol

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek Kaya İmamoğlu birlikte mal bildiriminde bulundu. Sözcü'de yer alan habere göre İBB Başkanı İmamoğlu’na ait Beylikdüzü’nde 2002 yılında alınmış 2 dükkan, 2005 yılında yaklaşık 1 milyon TL’ye alınmış 1 konut, 2008 yılında Büyükçekmece’de alınmış 2 dükkan, yine 2008’de alınmış Beylikdüzü’nde 2 arsa, 2016 yılında Çanakkale’de alınmış ev ve dam, 2017’de alınmış Balıkesir’de bir arsa, 2019’da Trabzon’da alınmış ofis, 2021 yılında Çanakkale’de alınmış bir tarla, 2022’de Balıkesir Edremit’te alınmış ev ve arsa bulunuyor.

İmamoğlu’nun bir adet silahı, bankada toplam 8 milyon 728 bin TL’si var.  

Dilek İmamoğlu’nun mal varlığı

Dilek İmamoğlu’nun da Beylikdüzü’nde 2002 ve 2005 yıllarında edinilmiş bir dükkan ve arsası, 2019’da edinilmiş Bodrum’da konutu, 2023 yılında miras yoluyla intikal eden Trabzon’da fındık bahçesi, dükkanı, arsası ve kagir evi bulunuyor.

2013 yılında edinilmiş Wolsvagen jipi, bankada 395 bin 737 doları ve 52.01 gram altını mevcut.

İmaoğlu’nun altın ve mücevherat bilgileri de şöyle: “8 adet pırlanta set, 35 adet altın bilezik, 68 adet cumhuriyet ve tam altın, 227 bin liralık muhtelif altın.”  

ÖNCEKİ HABERLER
Erciyes, Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak
Erciyes, Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Erzurum, Ağrı, Kars ve Ardahan martta yeniden karla kaplandı
Erzurum, Ağrı, Kars ve Ardahan martta yeniden karla kaplandı
Balparmak'a yaklaşık 2,5 milyon liralık rekabet cezası!
Balparmak'a yaklaşık 2,5 milyon liralık rekabet cezası!
Fenerbahçe, Avrupa'da 267. kez sahne alacak
Fenerbahçe, Avrupa'da 267. kez sahne alacak
İstanbul'da metro kavgası kızıştı Murat Kurum'dan İmamoğlu'na: Hastane durağında bekleyeceğim
İstanbul'da metro kavgası kızıştı Murat Kurum'dan İmamoğlu'na: Hastane durağında bekleyeceğim
Gençlerin sesine kulak veren Yücel Yılmaz'dan Balıkesir'e müjdeler! Balbucks hayata nasıl geçti?
Gençlerin sesine kulak veren Yücel Yılmaz'dan Balıkesir'e müjdeler! Balbucks hayata nasıl geçti?
Mesaide görüntülü çıplak sohbet yapan belediye çalışanı işten atıldı
Mesaide görüntülü çıplak sohbet yapan belediye çalışanı işten atıldı
“Enerji terapisi yapacağım” diyerek baldızına istismarda bulundu iddiası!
“Enerji terapisi yapacağım” diyerek baldızına istismarda bulundu iddiası!
Galatasaray, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacak
Galatasaray, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacak
Tırla çarpışan otomobilde 3’ü polis memuru 4 kişi yaralandı!
Tırla çarpışan otomobilde 3’ü polis memuru 4 kişi yaralandı!
Bilek güreşinin şampiyonları belirlendi
Bilek güreşinin şampiyonları belirlendi