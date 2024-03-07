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Erciyes, Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak

Erciyes, Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak

Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası, hafta sonu Kayseri Erciyes Dağı'nda düzenlenecek.

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Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, TMF'nin desteği ile Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes AŞ tarafından düzenlenecek organizasyonda dünyanın en iyi snowcross sporcuları yarışacak.

Sporcular, 9 Mart Cumartesi günü sıralama turuna çıkacak. 10 Mart Pazar günü ise final mücadeleleri yapılacak.

Dünya Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından 2004 yılından bu yana İsveç, İsviçre, Finlandiya, Norveç gibi Avrupa'nın en iyi kayak merkezlerinde yapılan Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'na ev sahipliğini üstlenecek Erciyes'te organizasyon, Tekir Kapı bölgesinde özel olarak hazırlanan 1350 metre uzunluğundaki pistte gerçekleşecek.

Bu şampiyonayla birlikte aynı zamanda ATV ve motosnow kategorilerinin yer aldığı Erciyes Kupası ile 50'den fazla sporcu, aynı pistte mücadele edecek.

Organizasyon kapsamında düzenlenecek Erciyes Kış Festivali'nde de ünlü sanatçılar konser verecek.

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