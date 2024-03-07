Kuveyt Türk, 2024'te tarım sektörüne yaklaşık 45 milyar liralık fon sağlayacak

Kuveyt Türk KOBİ Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Delipoyraz, 2024'te tarım sektörüne 45 milyar liraya yakın bir finansman sağlayacaklarını söyledi.

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Katılım finans kuruluşu Kuveyt Türk, Konya Tarım Fuarı'nda çiftçilere özel ürün ve hizmetlerini tanıttı. Kuveyt Türk, mobilden hesap açma hizmeti, mobilden anında hasat ödemeli Tohum Kart alımı ve finansal kiralama gibi tarım sektörüne yönelik ürün ve hizmetlerini çiftçilere anlattı.

Kuveyt Türk, mobilden hesap açan müşterilerine, 2 bin 300 liraya varan özel hediye ve kampanyalarla destek oluyor.

Kuveyt Türk, tarım bankacılığı çerçevesinde bitkisel üretim, süt ve besi hayvancılığı, traktör, tarla finansmanı ve daha birçok hizmeti de müşterilere sunuyor.

Tarım makineleri yatırımlarını leasing ile finanse ederek uzun vade, uygun fiyat ve belirli makine grupları için vergi avantajından da faydalanma imkanı sunan Kuveyt Türk, ödeme dönemlerini, üreticilerin ve tarım sektöründe faaliyet gösteren firmaların hasat zamanına ve üretim döngülerine göre planlıyor.

Çiftçiler, şubeye gitmeden finansa erişiyor

Kuveyt Türk KOBİ Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Delipoyraz, KTO-TÜYAP Konya Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen Konya Tarım Fuarı'nda AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuara katılımı önemsediklerini ve burada tarım sektöründeki yaptıkları çalışmaları çiftçilere duyurmak istediklerini söyledi.

Tarımda uçtan uca çiftçinin ihtiyaçlarını tanımladıklarını ifade eden Delipoyraz, "Bazı işlerimizi kolaylaştırdık. Çiftçilerin uzaktan hesap açılışını yapmıştık. Çiftçilerimizin mobilden hesap açılışını yapmalarını sağlayan, bu hizmeti başlatan ilk kurumlardan biri olduk. Çiftçilerin uzaktan kredi tahsisini yapabilmesi için uçtan uca bir dijitalleşme de sağladık. Bununla çiftçilerimizin alışveriş yaptığı yerlerle anlaşma yaparak, daha hesaplı ve uygun alışveriş yapmalarına olanak sağladık." diye konuştu.

Delipoyraz, Tohum Kart uygulaması ile çiftçilere finansal erişime kolaylık sağladıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Çiftçilerin nakit döngüsüne uygun bir yapıda kurulduğu için de özellikle tohumdur, fidedir, zirai üründür, ilaçtır bunları elhamdülillah adresledik. Yaptığımız anlaşmalarla da burada büyümeye devam edeceğiz. İkinci kısım ise tarımda ciddi bir şekilde makine ve teknoloji kullanımı artıyor. Endüstriyel tarım arttıkça yeni yeni makineler geliyor. Bu çerçevede traktöründen diğer ekipmanlarına kadar hepsinin hesaplı bir şekilde temin edilmesini sağladığımız gibi orada da yine çiftçilerin nakit akışına uygun çözümler geliştiriyoruz. Burada temel hedefimiz şu; çiftçilerin kazanmadığı bir yapı olsun istemiyoruz."

"2023'te Tohum Kart'ta 1,5 milyar ciro elde ettik"

Çiftçilerin her halükarda kazanabilmesini amaçladıklarına vurgu yapan Delipoyraz, "Çiftçiler, nakit akışına uygun borçlanabilmeli. Kazandığından da hep beraber paylaşmasını sağlayacak bir yöntem arzu ediyoruz. Bu çerçevede de şu ana kadar gidişatımız iyi. 2023'te 1,5 milyar lira olarak gerçekleşen Tohum Kart'ın cirosunu bu yıl 4-5 milyar liraya ulaştırmayı hedefliyoruz. Tarım sektörüne 2024'te 45 milyar liraya yakın bir finansman sağlamayı planlıyoruz." diye konuştu.

"Çiftçinin de kazanabileceği iyi deneyimi yaşatmak istiyoruz"

Delipoyraz, tarım ve turizm sektörünün Türkiye için çok önemli bir sektör olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Kuveyt Türk olarak tarım ve turizm sektöründe önemli çözüm ortaklarından biri olmamız gerektiğini düşünüyoruz ve buna göre hazırlanıyoruz. Tüm altyapımızı buna görev hazırlıyoruz. Aslında pazar büyüklüğünden daha ziyade burada önemli olan finansal sürdürülebilirliği sağlamak. Zaman zaman pazara hızlı giriş çıkışlar, iyi fiyatlamalar vesaireler oluyor ama burada sürdürülebilirliği ve iyi bir deneyim yaşatmak istiyoruz. İlk etapta hedefi buraya koyduk. Yani hedefimiz 'en büyük biz olalım, en çok krediyi, finansmanı biz verelim, en iyi tarım bankası biz olalım' demiyor, daha ziyade uçtan uca dijital çözümlerimizle çiftçilerimizin kazanabileceği iyi deneyimini müşterilerimize yaşatmak istiyoruz."