İşte 31 Mart'taki oy pusulası! Neredeyse 1 metre boyunda

Yerel seçimlere 24 gün gibi kısa süre kalırken oy pusulası da ortaya çıktı. Pusulanın boyu neredeyse 1 metre. A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu detayları aktardı...

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Yerel seçimlere 24 gün kaldı. Artık oy pusulaları basılmaya başlandı. Pusulanın boyu neredeyse 1 metre.

İstanbul oy pusulasında 22 parti ve 27 bağımsız aday yer alıyor.

AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel, konu ile ilgili "Bu oy pusulası İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ait. İBB'nin oy pusulası en büyük ebat olarak oy pusulası diyebilirim. 97 cm boyunda 1 metreye yakın." dedi.