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7 Mart 2024 altın fiyatları! Gram, çeyrek altın ne kadar oldu?

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
7 Mart 2024 altın fiyatları! Gram, çeyrek altın ne kadar oldu?

 Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 206 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu?

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Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü 2 bin 192 liradan tamamladı.

Çeyrek altın, Cumhuriyet altını

Altının gramı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından 2 bin 206 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 700 liradan, Cumhuriyet altını 15 bin 30 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, dün yüzde 0,8 artışla 2 bin 146 dolardan günü tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi. Bugün de yükseliş eğilimine devam eden altının ons fiyatı 2 bin 161 dolara çıkarak yeni zirve yaptı.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimi için acele etmeyeceklerini ancak, "bu yılın bir noktasında" bunu yapmanın muhtemelen uygun olacağını belirtmesiyle altın talebinin desteklendiğini ifade ederek, bugün Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararının yatırımcıların odağına yerleştiğini bildirdi.

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