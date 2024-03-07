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29. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

29. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 29. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 29. hafta karşılaşmalarında görev alacak hakemler ve yardımcıları, Dijital Atama Yöntemi ile belirlendi.

Müsabakalar ve düdük çalacak hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor: Bahattin Şimşek

9 Mart Cumartesi:

13.30 EMS Yapı Sivasspor-Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Yukatel Adana Demirspor: Volkan Bayarslan

19.00 Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Zorbay Küçük

19.00 RAMS Başakşehir-Bitexen Antalyaspor: Mert Güzenge

10 Mart Pazar:

13.30 Mondihome Kayserispor-Atakaş Hatayspor: Halil Umut Meler

16.00 İstanbulspor-Kasımpaşa: Çağdaş Altay

16.00 Yılport Samsunspor-MKE Ankaragücü: Ümit Öztürk

19.00 Fenerbahçe-Siltaş Yapı Pendikspor: Kadir Sağlam

11 Mart Pazartesi:

20.30 Gaziantep FK-Beşiktaş: Arda Kardeşler

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