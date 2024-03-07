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HABER /  POLİTİKA

Kasım Gülpınar'a Şanlıurfa halkından şok değişim çağrısı!

AK Parti'den istifa eden Mehmet Kasım Gülpınar'ın Yeniden Refah Partisi'ne katılarak Şanlıurfa adayı olması siyaset gündemindeki yerini koruyor. İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın YouTube kanalına konuk olan Gülpınar, AK Parti'den neden istifa ettiğini ve diğer merak edilen konuları canlı yayında açıkladı.

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Cumhurbaşkanı Danışmanı ve MKYK üyesi Mehmet Kasım Gülpınar, hatırlayacağınız gibi AK Parti'den istifa ederek Yeniden Refah Partisi çatısı altında Urfa Büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilmişti.

Kasım Gülpınar, istifa ile ilgili olarak bir de “iktidarın konforlu alanını bırakıp Ateşten Gömlek giymeye Talip olduk” ifadelerini kullanmıştı.

Şanlıurfa'da mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Zeynel Abidin Beyazgül'e rakip olarak seçime çıkacak olan Kasım Gülpınar, AK Parti'den neden istifa ettiğini ve diğer merak edilen konuları canlı yayında Hadi Özışık'a açıkladı.

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